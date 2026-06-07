Ο Μιλουτίνοφ ξεχώρισε την πιο «μαγική στιγμή» του από τη φετινή Ευρωλίγκα (vid)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεχώρισε την μαγική στιγμή του στην φετινή Ευρωλίγκα σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media της η διοργάνωση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση στα social media της, ο Σέρβος σέντερ διάλεξε μια φάση του από τον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα σε του Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, όταν πήρε μια πάσα του Βεζένκοφ και κάρφωσε εμφατικά.

Ωστόσο, στη συνέχεια ανέφερε ότι η πιο «μαγική στιγμή» του ήταν όταν ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο στο «Telekom Center Athens».



«Έπαιξα καλή άμυνα κόντρα στον Χολ, στη συνέχεια είδα έναν παίκτη της Φενέρμπαχτσε να πέφτει και είχαμε πλεονέκτημα. Προσπάθησα να τρέξω στο πέντε εναντίον τεσσάρων και δεν περίμενα από τον Σάσα, να πασάρει την μπάλα, γιατί πασάρει σπάνια την μπάλα. Αλλά τελικά κατάφερα να τελειώσω τη φάση, όπως καλύτερα μπορούσα. Η πραγματική magic moment δεν ήταν αυτή, ήταν όταν ο Παπανικολάου, σήκωσε το τρόπαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιλουτίνοφ, βλέποντας το βίντεο.



Το βίντεο της Ευρωλίγκας: