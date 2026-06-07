Τα δεδομένα για τον Χρήστο Καρυπίδη στον ΠΑΟΚ

Οι σαρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν περιορίζονται μόνο στην ανάληψη νέων καθηκόντων από τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Λέο Μάτος.

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης που επιχειρείται στον Δικέφαλο, όλα δείχνουν ότι οδεύει προς ολοκλήρωση και η πολυετής συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη.

Οι τελευταίες αποφάσεις της διοίκησης, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια να αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και τον Λέο Μάτος να αποκτά έναν διευρυμένο ρόλο ως αθλητικός διευθυντής, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης της δομής του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για τη λήξη της συνεργασίας τους, με τις εξελίξεις να δείχνουν πως ο κύκλος του Καρυπίδη στον ΠΑΟΚ φτάνει στο τέλος του.

Στον Δικέφαλο υπάρχει η διάθεση να δοθεί νέα μορφή στη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, με διαφορετική κατανομή αρμοδιοτήτων και με πρόσωπα που θα αναλάβουν αυξημένους ρόλους στη λήψη αποφάσεων.

Άλλωστε, η επιλογή των Βιεϊρίνια και Μάτος δεν αφορά μόνο δύο ιστορικές μορφές της ομάδας, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας, το οποίο θα βασίζεται στη στενότερη συνεργασία μεταξύ διοίκησης, scouting, ακαδημιών και πρώτης ομάδας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από τις αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό του συλλόγου, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε μία νέα εποχή τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το φετινό καλοκαίρι δεν φέρνει μόνο μεταγραφικές κινήσεις και σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, αλλά και σημαντικές ανακατατάξεις στα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του ποδοσφαιρικού τμήματος τα επόμενα χρόνια.

