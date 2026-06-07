Σκόραρε με το Κουρασάο ο Αντονίσε της Κηφισιάς (vid)

Ο Τζέρεμι Αντονίσε της Κηφισιάς πέτυχε ένα όμορφο τέρμα με πλασέ στο 68ο λεπτό στη φιλική επικράτηση του Κουρασάο με 4-0 επί της Αρούμπα

Ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς, Τζέρεμι Αντονίσε βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έδωσε το «παρών» στο σκοράρισμα της εθνικής του ομάδας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής άνοιξε λογαριασμό με τα δίχτυα στη φιλική νίκη του Κουρασάο επί της Αρούμπα με 4-0, στο περιθώριο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος για την παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο παίκτης της Κηφισιάς μπήκε στην αναμέτρηση και στο 68ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα. Με ένα όμορφο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του και σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη, πριν οι συμπαίκτες του ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ στο τελικό 4-0.