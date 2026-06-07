Δεν πάει στην προετοιμασία της Μπεσίκτας ο Ζοάο Μάριο

Στην πόρτα της εξόδου από την Μπεσίκτας βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο

Δύσκολα θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπεσίκτας ο Ζοάο Μάριο. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός είχε παραχωρηθεί δανεικός στην ΑΕΚ για έναν χρόνο, αλλά επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη δεν θα τον περιμένει μια θέση στο ρόστερ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ζοάο Μάριο είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές που δεν θα βρίσκονται στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Μπεσίκτας.

Με δικό του γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ζοάο Μάριο «κλείδωσε» το φετινό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Με τη φανέλα της Ένωσης, μέτρησε τρία γκολ και δυο ασίστ, σε 31 συμμετοχές, και, δεν αποκλείεται, η περίπτωσή του να απασχολήσει, ξανά, τους Πρωταθλητές Ελλάδας, μέσα στο καλοκαίρι.