Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ζητά μία αγωνιστική κεκλεισμένων στον Παναθηναικό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της ζητά την ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων στον Παναθηναϊκό και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για πέντε χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο...

Σε επίσημη καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ προχώρησε ο Ολυμπιακός το Σάββατο (6/6) για τα όσα έλαβαν χώρα στο T-Center στο Game 2 των τελικών.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της ζητά την ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων στον Παναθηναϊκό και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για πέντε χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο...

Θυμίζουμε ότι ακόμα κι αν επιβληθεί ποινή, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα την εκτίσει την νέα αγωνιστική περίοδο καθώς απαιτούνται 5 εργάσιμες από την ημέρα ανακοίνωσης της τιμωρίας. Ο 4ος τελικός στο T-Center είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (8/6, 21:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη»