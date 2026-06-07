Τελευταίο τεστ πριν από το Μουντιάλ για την Κροατία, με τους νεαρούς ξανά η Ιταλία

Σε 10 μέρες δίνει το πρώτο της παιχνίδι για το Μουντιάλ η Κροατία, με την Αγγλία. Στο Ηράκλειο Κρήτης η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία που κατεβαίνει με παίκτες ηλικίας από 18 έως 22, εκτός του τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, Ντοναρούμα, που είναι 27.

Μόλις μία ήττα μετράει η Κροατία στους 11 τελευταίους αγώνες της κόντρα στην Σλοβενία (6 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Το αποψινό ματς της Κροατίας με τη Σλοβενία στο Βάραζντιν αποτελεί το τελευταίο της τεστ πριν από το μεγάλο ραντεβού. Την ήττα με 2-0 από το Βέλγιο γνώρισε στη Ριέκα την Τρίτη η Κροατία, δεχόμενη τα γκολ στο 38’ και το 96’. Ο Ζλάτκο Ντάλιτς έκανε 6 αλλαγές στο 58’ και άλλες 4 στο 71’. Ξεκίνησε βασικούς τον 40χρονο μέσο της Μίλαν, Μόντριτς, τον 37χρονο φορ της Αϊντχόφεν Πέρισιτς και τον 32χρονο χαφ της Μάντσεστερ Σίτι Κόβατσιτς. Δέχτηκε γκολ στους 5 τελευταίους αγώνες της. Η Σλοβενία υποδέχτηκε στην Λιουμπλιάνα την Κύπρο, από την οποία βρέθηκε να χάνει στο 7’. Ισοφάρισε στο 65’ και ενώ τέσσερα λεπτά νωρίτερα η αντίπαλος είχε μείνει με δέκα. Μετράει μόλις μία νίκη στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, 3-2 εκτός έδρας το Μαυροβούνιο. Τραυματίας ο φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σέσκο. Μια νίκη της Κροατίας με χαμηλό σκορ είναι ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο σε αυτό το κρας τεστ της «χάλκινης» στο Μουντιάλ του 2022 γηπεδούχου.

Η Ελλάδα προηγήθηκε στο 10’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Σουηδία, η οποία αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψε τα δεδομένα με γκολ στο 69’ και το 80’. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έφτασε στην ισοφάριση λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα με τον Μασούρα. Με αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα συμπλήρωσε 4 διαδοχικά ματς χωρίς νίκη, με τα τρία από αυτά να λήγουν ισόπαλα. Εκτός παραμένουν λόγω τραυματισμού οι Καρέτσας (Γκενκ) και Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ). Με παίκτες από την Ελπίδων ή και ακόμη νεότερους παρατάχθηκε η Ιταλία του υπηρεσιακού Σίλβιο Μπαλντίνι στο Λουξεμβούργο και με ένα γκολ στις αρχές του δεύτερου 45λεπτου πήρε τη νίκη με 1-0. Ήταν κινητική, πίεσε την αντίπαλό της, αλλά έδειξε και προχειρότητα στις τελικές προσπάθειές της. Οι 15/18 που αγωνίστηκαν έκαναν το ντεμπούτο τους με την εθνική ανδρών.

Η Ελλάδα είναι τεχνική και δημιουργική και έχει τα φόντα να ζορίσει το ταλαντούχο αλλά σχετικά άπειρο ιταλικό σύνολο. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το γκολ εκατέρωθεν καλύπτουν αρκετά ενδεχόμενα στο παιχνίδι.

723. ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1&U 2,5 3,00

728. ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 1Χ&G 2,25