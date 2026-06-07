Ολυμπιακός: Παρόντες οι Αγγελόπουλοι στην προπόνηση των «ερυθρολεύκων» (vid)

Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος έδωσαν το παρών στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00, 8/6).

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (8/6, 21:00), με την σειρά να βρίσκεται στο 1-1.

Οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος έδωσαν το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, μιλώντας σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Παρόντες στη σημερινή (07/06) προπόνηση της ομάδας οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.