Ολυμπιακός: Παρόντες οι Αγγελόπουλοι στην προπόνηση των «ερυθρολεύκων» (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (8/6, 21:00), με την σειρά να βρίσκεται στο 1-1.
Οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος έδωσαν το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, μιλώντας σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
Παρόντες στη σημερινή (07/06) προπόνηση της ομάδας οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Παρόντες στη σημερινή (07/06) προπόνηση της ομάδας οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Dpbz6g2UHl— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 7, 2026