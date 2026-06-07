Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ έχουν διατεθεί εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: newsbomb.gr