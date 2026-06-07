Σεισμοί στην Εύβοια: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη Λίμνη

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη Λίμνη Ευβοίας έπειτα από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής.

Στην Εύβοια έχουν ήδη εντοπιστεί ζημιές σε σπίτια, με μεγάλες ρωγμές σε κατοικίες και κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτύπωση των ζημιών.

Από τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών προκύπτει ότι ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 12:58, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος ήταν 14,1 χιλιόμετρα, οπότε η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές περιοχές όπως η Μαγνησία και η Αττική.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν πολλές σεισμικές δονήσεις. Η μεγαλύτερη έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ στις 13:02, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος της ήταν 13,1 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου Γιάννης Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στην ΕΡΤnews, ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή. Όπως διευκρίνισε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ τα συνεργεία έρευνας έχουν ήδη καταφτάσει.

Οι κατολισθήσεις εντοπίζονται κυρίως στη Βλαχιά, στη Δαφνούλα και σε άλλα σημεία, όπου υλικά από τις ψηλές πλαγιές κατέρχονται στους δρόμους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί επιπτώσεις, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος μεταφέρθηκε στην ΕΡΤnews ότι στη Δαφνούλα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες με μεγάλες ρωγμές. Σε κατοικήσιμα σπίτια έχουν εντοπίσει σοβαρές ζημιές, με μεγάλες ρωγμές και σε μία περίπτωση ολόκληρος πέτρινος τοίχος έχει καταρρεύσει. Στο συγκεκριμένο σπίτι βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως.

Η Δαφνούλα είναι ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του Καντηλιού, με περίπου 25 μόνιμους κατοίκους και μεγάλο αριθμό παλαιών πέτρινων κατοικιών. Από την πρώτη αυτοψία, ζημιές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 3-4 κτίρια, με την εκτίμηση ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι.

Παράλληλα, ζημιές αναφέρονται και στο Πρόκοπι. Ο πρόεδρος της κοινότητας μιλά για «πάρα πολλές ζημιές».

Πηγή: newsbomb.gr