Πήγε να ψηφίσει για τις εκλογές της Ρεάλ και αποθεώθηκε ο Πέρεθ (vid)

Πνίγηκε στις αγκαλιές των φίλων της Ρεάλ ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης των «Μερένχες»

Η Μαδρίτη ζει σε ρυθμούς εκλογών . Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίζει για την ανάδειξη του νέου της ηγέτη. Μια ιστορική κόντρα, καθώς για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια, ο πανίσχυρος Φλορεντίνο Πέρεθ δεν «τρέχει» μόνος του, αλλά έχει μπροστά του έναν ισχυρό αντίπαλο: τον νεαρό Ενρίκε Ρικέλμε.

Η κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και μάλιστα ο Πέρεθ πήγε να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ως μέλος και ως υποψήφιος. Τα μέλη που ήταν εκεί του επιφύλασσαν θερμή υποδοχή, τον αγκάλιασαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του.