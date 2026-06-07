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Πήγε να ψηφίσει για τις εκλογές της Ρεάλ και αποθεώθηκε ο Πέρεθ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Πνίγηκε στις αγκαλιές των φίλων της Ρεάλ ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης των «Μερένχες»

Η Μαδρίτη ζει σε ρυθμούς εκλογών . Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίζει για την ανάδειξη του νέου της ηγέτη. Μια ιστορική κόντρα, καθώς για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια, ο πανίσχυρος Φλορεντίνο Πέρεθ δεν «τρέχει» μόνος του, αλλά έχει μπροστά του έναν ισχυρό αντίπαλο: τον νεαρό Ενρίκε Ρικέλμε.

Η κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και μάλιστα ο Πέρεθ πήγε να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ως μέλος και ως υποψήφιος. Τα μέλη που ήταν εκεί του επιφύλασσαν θερμή υποδοχή, τον αγκάλιασαν και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

 

Πήγε να ψηφίσει για τις εκλογές της Ρεάλ και αποθεώθηκε ο Πέρεθ (vid)