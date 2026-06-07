H στιγμή του Ζβέρεφ και η ευκαιρία του Κομπόλι

Σάσα Ζβέρεφ και Φλάβιο Κομπόλι θα ζήσουν σήμερα στο Παρίσι τη σπουδαιότερη εμπειρία της επαγγελματικής τους καριέρας.

Οι δύο παίκτες βγήκαν αλώβητοι στο... τρελό δεκαπενθήμερο του Roland Garros και έχουν τώρα την ευκαιρία να φτάσουν στο μεγαλύτερό τους επίτευγμα, την κατάκτηση του πρώτου τους Grand Slam.

Ο Ζβέρεφ, χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, μπορεί να έχει τις αντιρρήσεις του σε ό,τι αφορά τη σημασία αυτής της νίκης συγκριτικά με το μετάλλιο, όμως η αλήθεια είναι ότι το major είναι το ανώτερο κατόρθωμα στην καριέρα κάθε επαγγελματία τενίστα!

Ίσως και να θέλει να ρίξει λίγο τους τόνους, καθώς ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3) φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του για να φτάσει σε έναν Grand Slam τίτλο.

Με σταθερά καλές πορείες στα major, ο Ζβέρεφ έφτανε συχνά κοντά στην πηγή (έχει τρεις χαμένους τελικούς και επτά χαμένους ημιτελικούς), όμως ποτέ δεν κατάφερε να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι συγκυρίες, όμως, τον βοήθησαν σε αυτό το τουρνουά (βλέπε πρόωροι αποκλεισμοί των μεγάλων και απουσία Κάρλος Αλκαράθ) και είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Κομπόλι (Νο.14), βέβαια, δεν πρόκειται να πέσει αμαχητί στον μεγαλύτερο τελικό του. Διανύοντας την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, ο 24χρονος Ιταλός θα μπει ξεκούραστος στον τελικό μετά την απόσυρση του Ματέο Αρνάλντι και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές του.

Ξέρει, άλλωστε, τον δρόμο, αφού πριν λίγες εβδομάδες είχε νικήσει στα δύο σετ τον σημερινό αντίπαλό του στα ημιτελικά του Μονάχου.

Ο Ζβέρεφ, πάντως, προηγείται στο head to head με 3-1 και, όπως είπαμε, όλα τα προγνωστικά είναι υπέρ του...

Θα μπορέσει να διαχειριστεί το άγχος του και να δείξει ότι δεν είναι καλύτερος μόνο στα χαρτιά ή ο Κομπόλι θα γράψει τη δική του ιστορία, σαν άξιος... αντικαταστάτης του Γιάνικ Σίνερ;

Οι απαντήσεις στις 16.00, σε μια μονομαχία που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.