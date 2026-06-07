Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels που τελούσε υπό κράτηση μετά από εγκεφαλικό

Συναγερμός στα Ιωάννινα το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, Γερμανός υπήκοος, μέλος της παγκοσμίως γνωστής οργάνωσης μοτοσικλετιστών «Hell’s Angels».



Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο αλλοδαπός, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα έναν τεράστιο μηχανισμό για τη διακομιδή του από την Κέρκυρα στα Γιάννενα, μέσω Ηγουμενίτσας.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Γερμανός συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του, σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις πολωνικές αρχές, σχετικά με υπόθεση τροχαίου ατυχήματος που είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε άμεσα στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, όπου και κρατούνταν μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.

Η ξαφνική περιπέτεια της υγείας του, ωστόσο, ανέτρεψε τα δεδομένα. Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση: μεταφέρθηκε αρχικά με πλοίο στην Ηγουμενίτσα και από εκεί, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, οδικώς στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων.

Η είδηση της μεταφοράς του έγινε αμέσως γνωστή στους «συντρόφους» του με αρκετούς συμπατριώτες του να μεταβαίνουν από Δρέπανο Θεσπρωτίας για ναβρεθούν στο πλευρό του.

Πηγή: newsbomb.gr