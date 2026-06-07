Με τους Κακάλη-Πριόβολο να πετούν (ξανά) φωτιές, η Εθνική Προπαίδων επικράτησε της Βολιβίας (1-2) και ολοκλήρωσε το διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Παραγουάη στη 2η θέση.

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη μακρινή Παραγουάη η «Γαλανόλευκη» Εθνική Προπαίδων (Κ15) του Καραγιάννη, καθώς επικράτησε με 2-1 της Βολιβίας.

Η νίκη αυτή έδωσε την 2η θέση του ομίλου στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πίσω μόνο από την οικοδέσποινα Παραγουάη στο διεθνές τουρνουά της Ασουνσιόν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, από ένα γκολ οι Χρήστος Κακάλης και Γρηγόρης Πριόβολος, δύο «βαριά κανόνια» του ΠΑΟΚ και της φετινής Super League K15.

Πλέον, οι διεθνείς μας παίρνουν τον μακρινό δρόμο της επιστροφής και ξεκινούν μέρες ξεκούρασης μετά από μία μεγάλη σεζόν.

