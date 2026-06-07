Γιατί η Χβαλίνσκα μπορεί να χάσει το Wimbledon

Με την πορεία της στο Παρίσι η Μάγια Χβαλίνσκα θα εκτοξευτεί στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά αυτό δεν αρκεί για να μπει στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.

Συγκεκριμένα, η 24χρονη Πολωνή θα ανεβεί αύριο (8/6) στο Νο.21 του κόσμου και κανονικά θα ήταν seeded στο Wimbledon, όμως οι entry lists για το Λονδίνο έχουν κλείσει και δεν θα ληφθεί υπ' όψιν αυτό το ranking.

Κατά συνέπεια, αν δεν πάρει wild card από τους διοργανωτές, η φιναλίστ του Roland Garros, που μπήκε στο τουρνουά ως Νο.114, θα αναγκαστεί να παλέψει μέσω προκριματικών για μια θέση στο κυρίως ταμπλό του λονδρέζικου Grand Slam!

«Αυτό θα ήταν είδηση του αιώνα», είπε η Χβαλίνσκα σχετικά με την περίπτωση να λάβει wild card για το Wimbledon. «Ειλικρινά, δεν το περιμένω, αλλά θα δούμε. Θα το αντιμετωπίσω ως μια πρόκληση. Είναι μια νέα επιφάνεια για μένα. Δεν έχω πολύ χρόνο να προετοιμαστώ, αλλά θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα δούμε τι θα γίνει. Παρ’ όλα αυτά, είμαι ενθουσιασμένη. Το γρασίδι είναι πάντα μια ευχάριστη αλλαγή και κάτι διαφορετικό».

Οι wild cards του Wimbledon αναμένεται να ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα.