Η Μπαρτσελόνα θα κινηθεί για τον Κουκουρέγια αν πουλήσει τον Μπαλντέ

Ο Ισπανός μπακ της Τσέλσι θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία και οι Καταλανοί ζυγίζουν τις επιλογές του για το αν θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια έχει ενημερώσει τους ιθύνοντες της Τσέλσι για την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ισπανία, με την Μπαρτσελόνα να εξετάζει ζεστά την περίπτωση του 27χρονου μπακ.

Όπως, μάλιστα αναφέρει η Marca, οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης του Αλεχάντρο Μπαλντέ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την μεταγραφή του Κουκουρέγια.

Ο Μπαλντέ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χάνσι Φλικ και στην Μπαρτσελόνα περιμένουν προτάσεις για την πώληση του 22χρονου αμυντικού, προκειμένου να προχωρήσουν τις επαφές για τον μπακ της Τσέλσι.