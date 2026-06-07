Ο Κιέζα θα μιλήσει με τον Ιραόλα για το μέλλον του

Το μέλλον του Φεντερίκο Κιέζα παραμένει στον... αέρα, με τον Ιταλό μεσοεπιθετικό να περιμένει τον Άντονι Ιραόλα για να συζητήσουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θέλει να μάθει τι ρόλο θα έχει στα πλάνα του νέου προπονητή της Λίβερπουλ, προτού πάρει την οριστική απόφασή του.

Ο Κιέζα θέλει να έχει σταθερό αγωνιστικό χρόνο και αν δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει από τον Ιραόλα, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ιταλίας.

Για τον Κιέζα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Γιουβέντους, Νάπολι και Ρόμα, που περιμένουν τις εξελίξεις στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ για να κάνουν την κίνησή τους.