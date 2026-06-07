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Νίκη στο... ρελαντί για την Αργεντινή

Ποδόσφαιρο
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Η Αργεντινή στο προτελευταίο της φιλικό πριν το Mundial, λύγισε την Ονδούρα με 2-0, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια που σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της, αγωνίστηκε χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και προφυλάχθηκε από τον Λιονέλ Σκαλόνι.

Η «Αλμπισελέστε», άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ στο 54ο λεπτό ο Τζουλιάνο Σιμεόνε, διπλασίασε το προβάδισμα της Αργεντινής.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τους παίκτες της Αργεντινής να μην πιάνουν υψηλά στάνταρ απόδοσης, δεδομένης και της δυναμικότητας του αντιπάλου που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Νίκη στο... ρελαντί για την Αργεντινή