Νίκη στο... ρελαντί για την Αργεντινή

Η Αργεντινή στο προτελευταίο της φιλικό πριν το Mundial, λύγισε την Ονδούρα με 2-0, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια που σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της, αγωνίστηκε χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και προφυλάχθηκε από τον Λιονέλ Σκαλόνι.

Η «Αλμπισελέστε», άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ στο 54ο λεπτό ο Τζουλιάνο Σιμεόνε, διπλασίασε το προβάδισμα της Αργεντινής.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τους παίκτες της Αργεντινής να μην πιάνουν υψηλά στάνταρ απόδοσης, δεδομένης και της δυναμικότητας του αντιπάλου που είχαν να αντιμετωπίσουν.