«Η Ζαλγκίρις κατέθεσε πρόταση στον Κάρσεν Έντουαρντς»

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, η Ζαλγκίρις έχει καταθέσει μια σημαντική προσφορά στον Κάρσεν Έντουαρντς με ετήσιες απολαβές λίγο κάτω από τα 2 εκατ. δολάρια.
Ο 28χρονος γκαρντ την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 17.3 πόντους ανά αγώνα στην Euroleague, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Ζαλγκίρις με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε.
🚨 Zalgiris Kaunas has made an important offer for Carsen Edwards, I'm told.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 6, 2026
The proposed salary is reportedly just under $2 million.
Former Purde ended his season with Virtus Bologna averaging 17 points in LBA and 17.3 points in EuroLeague. pic.twitter.com/UNfSTd0M2n