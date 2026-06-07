«Η Ζαλγκίρις κατέθεσε πρόταση στον Κάρσεν Έντουαρντς»

Οι Λιθουανοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον 28χρονο γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας καταθέσει πρόταση συμβολαίου στον Αμερικανό.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, η Ζαλγκίρις έχει καταθέσει μια σημαντική προσφορά στον Κάρσεν Έντουαρντς με ετήσιες απολαβές λίγο κάτω από τα 2 εκατ. δολάρια.

Ο 28χρονος γκαρντ την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 17.3 πόντους ανά αγώνα στην Euroleague, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Ζαλγκίρις με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε.