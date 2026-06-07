Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

Ειδικά θαλάσσια φράγματα επιστρατεύουν οι τοπικές αρχές στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων για την προστασία των λουομένων, την ώρα που οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αλλαγές στο οικοσύστημα της Μεσογείου.

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένοι πληθυσμοί της από μωβ τσούχτρες (Pelagia noctiluca) που έχουν κατακλύσει πολλές περιοχές της Ελλάδας, με το φαινόμενο να εντοπίζεται με ιδιαίτερη ένταση στον Ευβοϊκό και τον Παγασητικό κόλπο.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό, πελαγικό είδος των ελληνικών θαλασσών το οποίο παρουσιάζει εκρηκτικές πληθυσμιακές αυξήσεις όταν συμπίπτουν ευνοϊκές συνθήκες. Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση ειδικών δικτύων αποτροπής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε παραλίες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η εγκατάσταση προχωρά άμεσα ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και οι πολίτες να απολαμβάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το κολύμπι. Τα θαλάσσια ρεύματα, η άνοδος της θερμοκρασίας, η επάρκεια τροφής αλλά και η απουσία φυσικών θηρευτών αποτελούν τους βασικούς μοχλούς αυτής της έξαρσης. Όπως ανακοινώθηκε από τους επιστήμονες, οι μέδουσες αποτελούν περισσότερο σύμπτωμα παρά την πρωτογενή αιτία του προβλήματος, δείχνοντας καθαρά ότι η Μεσόγειος αλλάζει και τα θαλάσσια τροφικά πλέγματα πιέζονται έντονα.

Πηγή: newsbomb.gr