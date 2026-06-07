Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κέσλερ Έντουαρντς

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ-Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου (6/6).
Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ εντάχθηκε μεσούσης της σεζόν στο ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη. Σε 13 παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει με τους Ισραηλινούς στην EuroLeague ο Έντουαρντς είχε 3.8 πόντους και 3.4 ασίστ ανά 13' συμμετοχής.
תודה רבה, קסלר!— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) June 6, 2026
מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב רוצה להודות לקסלר אדוארדס על תקופתו בקבוצה.
קסלר, תודה על הלב, ההקרבה והאנרגיה שהבאת לפרקט בכל משחק ובכל אימון.
מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך הדרך! 🚩 pic.twitter.com/MFfzVOoFmo