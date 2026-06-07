Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κέσλερ Έντουαρντς

Η Χάποελ Τελ - Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας με τον Κέσλερ Έντουαρντς μετά από το τέσσερις μήνες κοινής θητείας.

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ-Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου (6/6).

Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ εντάχθηκε μεσούσης της σεζόν στο ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη. Σε 13 παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει με τους Ισραηλινούς στην EuroLeague ο Έντουαρντς είχε 3.8 πόντους και 3.4 ασίστ ανά 13' συμμετοχής.