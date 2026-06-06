Ρεάλ Μαδρίτης: Πρώτη φορά από το 2010 χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Σε μια από τις πιο απογοητευτικές σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε για πρώτη φορά μετά το 2010 χωρίς κανέναν τίτλο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Η χρονιά για τη «Βασίλισσα» εξελίχθηκε σε απόλυτο εφιάλτη και στα δύο κορυφαία της τμήματα. Στο μπάσκετ, η ομάδα της Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Τενερίφη με 107-95, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει στα ημιτελικά της Liga Endesa, ολοκληρώνοντας έτσι μια σεζόν χωρίς τρόπαιο σε καμία διοργάνωση.

Προηγήθηκε η ήττα στον τελικό της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ενώ η Ρεάλ δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε το Copa del Rey, ούτε το ισπανικό Super Cup.

Στο ποδόσφαιρο, η εικόνα δεν ήταν καλύτερη, αφού αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga, ενώ έχασε και το Κύπελλο και το Supercopa Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα.