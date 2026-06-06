Το Καζακστάν κέρδισε τη Σερβία και «στρίμωξε» την Εθνική Νέων - Τα σενάρια που ψάχνει η Γαλανόλευκη

Το Καζακστάν κάνει τη μία έκπληξη μετά την άλλη, κέρδισε τη Σερβία (3-1) και έβαλε σε... μπελάδες την Εθνική Νέων της Ελλάδας - Τι ψάχνει η Γαλανόλευκη για την παραμονή στη League A.

Οι Καζάκοι... τρελαίνουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά το 1-1 με την ισχυρή Πορτογαλία κέρδισαν αρκετά εύκολα τους Σέρβους με 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας.

Ένα αποτέλεσμα που βάζει σε... μπελάδες την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη, η οποία αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (18:00) την Πορτογαλία στο ίδιο γήπεδο και ψάχνει τουλάχιστον την ισοπαλία.

Αν η Ελλάδα ηττηθεί σήμερα (6/6) στην Τούμπα υποβιβάζεται αυτομάτως στη League B, ενώ σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας θα κάνει... all in απέναντι στο Καζακστάν, που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.