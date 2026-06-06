Αποθεώνουν Βάργκα οι Ούγγροι: «Έχει πετύχει 8 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια»!

Με αποθεωτικά λόγια για τον Μπάρναμπας Βάργκα και την αποτελεσματικότητα του στο σκοράρισμα μιλούν οι Ούγγροι.

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, πέτυχε και τα δυο γκολ της Εθνικής του ομάδας στη φιλική της νίκη με 2-1 επί της Φινλανδίας, με τα ουγγρικά ΜΜΕ να αναφέρουν: «Η αποτελεσματικότητα του Βάργκα στην εθνική ομάδα θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί: δυο προσπάθειες, δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο εναντίον των Φινλανδών. Συνολικά 8 γκολ στους τελευταίους επτά αγώνες με την Ουγγαρία»

Με αυτά τα δυο τέρματα ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε συνολικά τα 15 με την Ουγγραρία σε 29 συμμετοχές. Με την ΑΕΚ, από τον Γενάρη και μετά που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, πέτυχε 6 γκολ σε 15 παιχνίδια ενώ φέτος συνολικά αν συν υπολογίσουμε και τα όσα πέτυχε με την φανέλα της Φερεντσβάρος στο πρώτο μισό έγραψε 26 τέρματα σε 50 συμμετοχές.

