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Αποθεώνουν Βάργκα οι Ούγγροι: «Έχει πετύχει 8 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια»!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Με αποθεωτικά λόγια για τον Μπάρναμπας Βάργκα και την αποτελεσματικότητα του στο σκοράρισμα μιλούν οι Ούγγροι. 

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, πέτυχε και τα δυο γκολ της Εθνικής του ομάδας  στη φιλική της νίκη με 2-1 επί της Φινλανδίας, με τα ουγγρικά ΜΜΕ να αναφέρουν: «Η αποτελεσματικότητα του Βάργκα στην εθνική ομάδα θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί: δυο προσπάθειες, δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο εναντίον των Φινλανδών. Συνολικά 8 γκολ στους τελευταίους επτά αγώνες με την Ουγγαρία»

Με αυτά τα δυο τέρματα ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε συνολικά τα 15 με την Ουγγραρία σε 29 συμμετοχές. Με την ΑΕΚ, από τον Γενάρη και μετά που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, πέτυχε 6 γκολ σε 15 παιχνίδια ενώ φέτος συνολικά αν συν υπολογίσουμε και τα όσα πέτυχε με την φανέλα της Φερεντσβάρος στο πρώτο μισό έγραψε 26 τέρματα σε 50 συμμετοχές. 
 

Αποθεώνουν Βάργκα οι Ούγγροι: «Έχει πετύχει 8 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια»!