Παναθηναϊκός: Ψηφίζει Ντέσερς ο Βιτόρια!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Πορτογάλος προπονητής έχει κυκλώσει τον στράικερ της Ρειντζερς από τις διαθέσιμες επιλογές εκτιμώντας ότι ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του κι έχει το γκολ. Η σχέση του με το γκολ και τα οικονομικά δεδομένα.

H μεταγραφική περίοδος είναι δυναμική κι έτσι όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν η αγορά μπορεί να φέρει στον… αφρό κι άλλες περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται υλοποιήσιμες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του SDNA, από τις διαθέσιμες επιλογές των στράικερ που έχουν δοθεί στον Ρουί Βιτόρια όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα, ο Πορτογάλος έχει κυκλώσει τον επιθετικό της Ρέιντζερς, Σίριλ Ντέσερς. Εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ταιριάζει απόλυτα στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία του.

Το παρελθόν του ποδοσφαιριστή με τις σεζόν που ήταν γεμάτες από γκολ, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, είναι τα στοιχεία που εκτιμά ο τεχνικός των «πράσινων». Πρόκειται για παίκτη με εξαιρετικά τελειώματα και πολύ καλή σχέση με το γκολ όπως πιστοποιούν οι αριθμοί του.

Ποδοσφαιρικά ο Ρουί Βιτόρια προτιμά στράικερ που να μην έχει δημιουργικά χαρακτηριστικά για τη θέση αυτή, αλλά πάνω απ’ όλα το γκολ. Γι’ αυτό τον έχει στην κορυφή των προτιμήσεών του απ’ τις επιλογές που του δόθηκαν.

Μάλιστα, τον ξεχώρισε ακόμη κι από παίκτες με πιο εντυπωσιακά βιογραφικά οι οποίοι προτάθηκαν. Ο Πορτογάλος συνέχισε να επιλέγει τον Ντέσερς και έτσι αυτός μοιάζει να αποκτά το ρόλο του φαβορί για την ενίσχυση της επίθεσης του «τριφυλλιού».

Η Ρέιντζερς αρχικά είχε αξιώσεις για τον παίκτη που ξεπερνούσαν τα 6.000.000 ευρώ. Πλέον τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, με την τιμή για αγορά του έμπειρου στράικερ να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ. Όσο για τον ίδιο, το κασέ του δεν είναι μικρό. Το κασέ του φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ για ετήσιες απολαβές.

Πριν λίγο καιρό το όνομα του διεθνούς Νιγηριανού φορ συνδέθηκε και με την ΑΕΚ, ενώ υπήρξαν κι άλλες ομάδες στο «κυνήγι» του, όπως η Βερόνα και η Κρεμονέζε.

Who is Who

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι Νιγηριανός, γεννημένος στο Βέλγιο. Στις μικρές Εθνικές έπαιξε με τους «κόκκινους διαβόλους», όταν ήρθε η ώρα για την ανδρών όμως, επέλεξε την χώρα καταγωγής του. Με την οποία έχει 8 ματς και 3 γκολ.

Στα 30 του χρόνια (8 Δεκεμβρίου 1994), άρχισε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Λέουβεν του Βελγίου. Φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα με την οποία είχε μόλις 2 συμμετοχές. Το 2014 τον απέκτησε η Λόκερεν και σε δύο σεζόν «έγραψε» 40 ματς, 7 γκολ και 2 ασίστ. Καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στην Ολλανδία για την NAC Μπρέντα. 40 παιχνίδια, 29 γκολ και 13 ασίστ, τον έστειλαν μετά από μία σεζόν στην Ουτρέχτη.

Μέτρησε 56 ματς σε δύο σεζόν, σκόραρε 19 φορές και είχε 7 ασίστ, πριν παραχωρηθεί στην Χέρακλες Αλμέλο. 29 παιχνίδια, 18 γκολ και 6 ασίστ σε μια σεζόν, τον έφεραν το 2020 στην Γκενκ. 43 ματς, 11 γκολ και 6 ασίστ με τους Βέλγους, με τη Φέγενορντ το 2021 να τον αποκτά με τη μορφή δανεισμού. 41 παιχνίδια με την ομάδα του Ρότερνταμ, πέτυχε 20 γκολ και είχε 4 ασίστ.

Παρά την καλή του σεζόν δεν τον απέκτησαν οι Ολλανδοί. Η Κρεμονέζε ξόδεψε 6,5 εκατ. ευρώ και τον πήρε στην Ιταλία. Έπαιξε 29 ματς, σκόραρε 7 φορές ενώ είχε και 2 ασίστ, πριν έρθουν οι Ρέιντζερς με 5 εκατ. ευρώ και τον κάνουν δικό τους. Με τους Σκωτσέζους έπαιξε σε 115 ματς, πέτυχε 52 γκολ και έβγαλε 17 ασίστ.