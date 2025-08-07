Παναθηναϊκός: All in για το μεγάλο κόλπο με Καλάμπρια - Μάχη με ομάδες Premier League!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι πράσινοι προσφέρουν βασιλικό συμβόλαιο στον (μέχρι τον Γενάρη του 2025) 28χρονο αρχηγό της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια έχοντας ανταγωνισμό από την Premier League και το Campionato. Οι πράσινοι όμως παίζουν τα ρέστα τους!

Η περίπτωση που έχουν κυκλώσει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, αποτελώντας τον πρώτο ουσιαστικά στόχο μετά την πώληση του "Βάγια", είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια. Επιδίωξη εξάλλου των Πρασίνων ήταν εξ αρχής να πάρουν στη θέση του έναν ίδιου ή ανώτερου επιπέδου ποδοσφαιριστή, ιδανικά με ακόμα μεγαλύτερες παραστάσεις, προερχόμενο από το υψηλότερο επίπεδο. Και αυτός έχει βρεθεί στο πρόσωπο του 28χρονου διεθνούς Ιταλού, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Παναθηναϊκός κάνει... all in για τον άλλοτε αρχηγό της Μίλαν και υπάρχουν επαφές σε προχωρημένο επίπεδο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Τριφύλλι έχει δελεάσει τον ποδοσφαιριστή με ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο, το ύψος του οποίου θα πρέπει να ψάξει αρκετά κανείς για να το βρει στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, για έναν ακραίο μπακ. Κι αυτό προφανώς γιατί θεωρούν ως αξίζει να γίνει μία τέτοια υπέρβαση για τον πολύπειρο δεξιό μπακ

Οι προτάσεις από Campionato-Premier League και οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού

Φυσικά όταν ένας παίκτης με τις παραστάσεις του Καλάμπρια κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει δεχτεί πληθώρα προτάσεις και δη από ομάδες που αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός μπακ έχει δεχτεί προσφορές από συλλόγους που αγωνίζονται στην Premier League αλλά και το Campionato, πλην όμως δεν πρόκειται για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Κι αυτό έχει την αξία του...

Μιλάμε άλλωστε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι γέννημα-θρέμμα της Μίλαν, αρχηγός των "ροσονέρι" μέχρι τον περασμένο Γενάρη. Τι συνέβη όμως και χώρισαν οι δρόμοι τους; Υπήρξε ένα σοβαρό επεισόδιο με τον τότε προπονητή του κλαμπ, Σέρτζιο Κονσεϊσάο στον αγώνα με την Πάρμα, σε σημείο που παραλίγο να έρθουν στα χέρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Ο Καλάμπρια είχε ξεκινήσει βασικός και μάλιστα αντικαταστάθηκε από τον... Γιόβιτς! Ο Πορτογάλος τεχνικός πήρε στη συνέχεια το περιβραχιόνιο από τον Καλάμπρια, η Μίλαν απέκτησε νέο τον Γουόκερ στη θέση του και ο 28χρονος Ιταλός πήγε στην Μπολόνια. Με την οποία βέβαια στέφθηκε Κυπελλούχος Ιταλίας κόντρα στη... Μίλαν!

Ο Καλάμπρια, εν ολίγοις, προτιμάει να αγωνιστεί σε μία ομάδα που στοχεύει σε τίτλους και θα κάνει πρωταθλητισμό κι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του, έχει δεδομένα αρκετές πιθανότητες για να κάνει το μεγάλο colpo και να τον ντύσει στα πράσινα.

Έχει φάει το Campionato με το... κουτάλι!

Την περσινή σεζόν ο Καλάμπρια μέτρησε πέρυσι συνολικά 18 συμμετοχές στη Serie A, εκ των οποίων 11 βασικός σε Μίλαν (7) και Μπολόνια (11) έχοντας κι ένα γκολ. Συνολικά έχει στο ενεργητικό του 221 ματς (9 γκολ, 21 ασίστ) στο Campionato και 21 παιχνίδια στο Champions League με τους "ροσονέρι", με τα πέντε εξ αυτών την περασμένη χρονιά στους ομίλους, έχοντας τέσσερις παρουσίες ως βασικός.

