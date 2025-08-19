Βόμβα: Ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες από την Παρί ΣΖ

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του 28χρονου Ρενάτο Σάντσες, τον οποίο ανέδειξε ο Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα.

Πορτογαλικό δημοσίευμα έφερε στο φως την είδηση ότι ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και της Tράμπζονσπορ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, είναι προ των πυλών η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, την Παρί και τον παίκτη για τον δανεισμό του.

Ο 28χρονος μέσος επέστρεψε στο Παρίσι μετά από τον δανεισμό του στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, με την προοπτική να φύγει εκ νέου με το ίδιο καθεστώς. Ο παίκτης ταλαιπωρήθηκε από κάποιους τραυματισμούς, ωστόσο έδωσε κανονικά το παρών στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, μετρώντας τρεις συμμετοχές σε αυτό κι ένα γκολ.

Ο Ρουί Βιτόρια ήταν ο προπονητής που ανέδειξε τον Σάντσες στην Μπενφίκα και πήρε μεταγραφή 35 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τον ζήτησε από τη διοίκηση, που κινήθηκε μεθοδικά για τις επαφές, τόσο με την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και με τον ίδιο τον παίκτη.

Η ποιότητα του Πορτογάλου άσου είναι δεδομένη και ο Βιτόρια μπορεί να τον αξιοποιήσει, καθώς τον προορίζει για ως -πολύ πιο ποιοτικό- αντικαταστάτη του Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Κορυφαία κλαμπ, κατάκτηση Euro και αναζήτηση… Ιθάκης

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997 στη Λισαβόνα. Από μικρός εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπενφίκα, με την οποία αγωνίστηκε σχεδόν σε όλα τα κλιμάκια. Για να έρθει ο Ρουί Βιτόρια το 2015 και να τον μονιμοποιήσει στην πρώτη ομάδα. Ανοίγοντάς του το δρόμο για μια λαμπρή καριέρα. Πραγματοποίησε 30 συμμετοχές, είχε 2 γκολ και 1 ασίστ. Παίζοντας και 6 ματς Champions League. Η εμπιστοσύνη του νυν τεχνικού του Παναθηναϊκού, δικαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό. Μόλις στα 18 του έγινε μέλος και της Εθνικής Πορτογαλίας (Μάρτιο 2016). Μάλιστα ήταν κανονικά στην αποστολή του Euro που κατέκτησαν οι Ίβηρες, κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Με τους ειδικούς να τον χαρακτηρίζουν κορυφαίο ταλέντο στις θέσεις των χαφ! Τα πάντα έγιναν γρήγορα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελε να τον αποκτήσει, αλλά τελικά η Μπάγερν Μονάχου ξόδεψε 35.000.000 ευρώ και τον έκανε δικό της. Μόλις μετά την πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας ουσιαστικά.

Στους Βαυαρούς δεν βρήκε θέση βασικού, πραγματοποιώντας 25 εμφανίσεις. Η Σουόνσι τον πήρε δανεικό Ένας τραυματισμός στον αχίλλειο του επέτρεψε να παίξει μόλις 16 ματς στην ομάδα της Premier League τότε. Επέστρεψε στην Μπάγερν και το 2018-19 είχε 24 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2019 η Λιλ έκανε τη σπουδαία κίνηση, πληρώνοντας 20.000.000 και αποκτώντας τον Πορτογάλο. Έμεινε τρία χρόνια και ουσιαστικά αναγέννησε την καριέρα του στο γαλλικό βορρά. 91 ματς, 7 γκολ και 10 ασίστ, με σπουδαίες βραδιές για τον Ρενάτο Σάντσες. Έτσι, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν ξόδεψε 15.000.000 ευρώ και τον πήρε στην πρωτεύουσα. Έκανε 27 συμμετοχές και σκόραρε 2 φορές με τους Παριζιάνους. Και μετά τη μία σεζόν αυτή, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρόμα. Έπαιξε 12 ματς, καθώς είχε προβλήματα τραυματισμών αλλά και έλλειψη εμπιστοσύνης από τον Ζοζέ Μουρίνιο αρχικά και τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι στη συνέχεια. Το 2024 τον βρήκε εκ νέου δανεικό στην Μπενφίκα. Έκανε 21 συμμετοχές και σκόραρε 1 φορά. Η χρήση της οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί και επέστρεψε στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αφού πρώτα έπαιξε με τους Πορτογάλους και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ.

Ο Ρενάτο Σάντσες θα μπορούσε να παραμείνει στη Λισαβόνα. Αυτή είναι η επιθυμία του, αλλά η Μπενφίκα ζήτησε από την Παρί Σεν Ζερμέν παρεμφερείς προϋποθέσεις με την περσινή συμφωνία: ήτοι, δανεισμός με οψιόν αγοράς και μ’ ένα μέρος κάλυψης του μισθού (πάνω από 3 εκατ. ευρώ) από τη γαλλική ομάδα. Με την Εθνική Πορτογαλίας έχει 32 ματς, 3 γκολ και 3 ασίστ, με τελευταία κλήση του το καλοκαίρι του 2023. Συμμετέχοντας στο Euro 2016 (το κατέκτησε) και σε αυτό του 2021, όπου η τελευταία του συμμετοχή σημειώθηκε στις 14/11/2021 στον αγώνα απέναντι στη Σερβία για τα προκριματικά του EURO 2024, σε μία αναμέτρηση που μάλιστα σκόραρε. Σε συλλογικό επίπεδο έχει παίξει στα τέσσερα απ’ τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη (μόνο η Ισπανία του έχει… ξεφύγει). Ο 28χρονος Πορτογάλος, άλλωστε, είναι μία εξαιρετική περίπτωση που οι πολλαπλοί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να αποτελεί ένα από τα καλύτερα κεντρικά χαφ του κόσμου.