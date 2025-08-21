Παρί και Μέντες θέλουν Τράμπζονσπορ, ο Ρενάτο Σάντσες πιέζει για Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Πορτογάλος άσος «αντιστέκεται» στη συμφωνία για το δανεισμό του στους Τούρκους και πιέζει να πάει στο «τριφύλλι» λόγω μεγέθους, Ευρώπης και Βιτόρια.

Η περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες έμοιαζε να ολοκληρώνεται με τον παίκτη να καταλήγει στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ. Οι εκπρόσωποί του έχουν συμφωνήσει σε όλα για τη μετακίνησή του, όπως και η Παρί Σεν Ζερμέν. Το θέμα όμως, δεν έχει οριστικοποιηθεί και ο λόγος είναι πως ο ίδιος αντιστέκεται και πιέζει προς κάθε κατεύθυνση για να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία.

Η επικοινωνία που είχε με τον Ρουί Βιτόρια – προπονητής που τον ανέδειξε και τον έχει σε τεράστια εκτίμηση - και το γεγονός πως επιθυμεί να διατηρηθεί σε ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (ο σύλλογος της Τραπεζούντας δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος), είναι οι κυρίαρχοι λόγοι που δείχνει αυτή την προτίμηση. Κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για ανατροπή στην ανατροπή.

Ο Παναθηναϊκός όπως είχαμε αποκαλύψει είχε συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του, όχι όμως και με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Τον μεγαλοατζέντη, Ζόρζε Μέντες. Ο οποίος πήγε στην Τουρκία για να ολοκληρώσει το deal. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι σε επικοινωνία με τον παίκτη και ο πραγματικός λόγος που δεν υπάρχει ακόμη οριστική εξέλιξη είναι η αντίσταση του ίδιου του Ρενάτο Σάντσες. Ο 28χρονος δείχνει να κάνει ό,τι μπορεί για να έρθει στον Παναθηναϊκό, ακόμη κι αν χρειαστεί να υπάρχουν εγγυήσεις στο συμβόλαιό του, σε συνάρτηση με το βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν του.

Ο ίδιος θεωρεί πως είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία και πιστεύει πως ο Παναθηναϊκός είναι το καλύτερο για την καριέρα του. Βέβαια το τι θα γίνει είναι σε συνάρτηση με τα θέλω όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.