Φέρνει Ντέσερς ο Παναθηναϊκός, τελευταίο ματς με τη Ρέιντζερς λένε οι Σκωτσέζοι

Το ντέρμπι απέναντι στην Σέλτικ είναι σύμφωνα με τους Σκωτσέζους το τελευταίο ματς του Σίριλ Ντέσερς με την φανέλα της Ρέιντζερς και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του SDNA φαίνεται ότι ο παίκτης μπαίνει άμεσα στο αεροπλάνο για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι προβάρει από το μεσημέρι της Κυριακής ο Σίριλ Ντέσερς, για τον οποίο το SDNA σας είχε αποκαλύψει ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Ρουί Βιτόρια, ξεχωρίζοντας τον μεταξύ των υποψηφίων που του είχαν δοθεί από τη διοίκηση της ομάδας.

Στο περιθώριο του ντέρμπι με τη Σέλτικ υπήρξε άτυπη ενημέρωση σε μερίδα δημοσιογράφων ότι αυτό είναι το τελευταίο του ματς με την ομάδα του και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του SDNA όλα δείχνουν ότι «κλειδώνει» το ντιλ για την απόκτησή του, με άμεση άφιξη στην Ελλάδα για τις υπογραφές σε 3ετες συμβόλαιο.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ στη Ρέιντζερς, ενώ το ετήσιο κόστος για τον Παναθηναϊκό που σχετίζεται με την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ το χρόνο για τριετές συμβόλαιο, μαζί με τα μανατζερικά και τους φόρους, με την καθαρή αμοιβή του ποδοσφαιριστή είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως.

Το Who is Who

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι Νιγηριανός, γεννημένος στο Βέλγιο. Στις μικρές Εθνικές έπαιξε με τους «Κόκκινους Διαβόλους», όταν ήρθε η ώρα για την ανδρών όμως, επέλεξε την χώρα καταγωγής του, με την οποία έχει 8 ματς και 3 γκολ.

Άρχισε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Λέουβεν του Βελγίου, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία είχε μόλις 2 συμμετοχές. Το 2014 τον απέκτησε η Λόκερεν και σε δύο σεζόν «έγραψε» 40 συμμετοχές, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στην Ολλανδία για την NAC Μπρέντα. Μετά από 29 γκολ και 13 ασίστ σε 40 παιχνίδια, συνέχισε στην Ουτρέχτη.

Μέτρησε 56 ματς σε δύο σεζόν, σκόραρε 19 φορές και είχε 7 ασίστ, πριν παραχωρηθεί στην Χέρακλες Αλμέλο. Εκεί ο απολογισμός του ήταν 18 γκολ και 6 ασίστ σε 29 παιχνίδια σε μια σεζόν, στατιστικά που τον έφεραν το 2020 στην Γκενκ. Αγωνίστηκε 43 φορές και μέτρησε 11 γκολ και 6 ασίστ με τους Βέλγους, με τη Φέγενορντ να τον αποκτά το 2021 με τη μορφή δανεισμού. Στο Ρότερνταμ αγωνίστηκε 41 φορές, σκοράροντας 20 φορές και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Παρά την καλή του σεζόν δεν τον απέκτησαν οι Ολλανδοί. Η Κρεμονέζε ξόδεψε 6.5 εκατ. ευρώ και τον πήρε στην Ιταλία. Έπαιξε 29 ματς, σκόραρε 7 φορές ενώ είχε και 2 ασίστ, πριν έρθει η Ρέιντζερς με 5 εκατ. ευρώ να τον κάνει δικό της. Με τους Σκωτσέζους έχει παίξει σε 115 ματς, πετυχαίνοντας 52 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ.