Παναθηναϊκός: «Τούρμπο» τα εργομετρικά του Καλάμπρια, δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα!

Σε εξαιρετική κατάσταση ο διεθνής Ιταλός πλάγιος αμυντικός με βάση τα αποτελέσματα των εργομετρικών του εξετάσεων, δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα και προβλέπεται να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς στην Τουρκία.

Πανέτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης ήρθε στην Αθήνα ο Ντάβιντε Καλάμπρια, έχοντας δουλέψει σε υψηλό επίπεδο το καλοκαίρι στα ατομικά προγράμματα που ακολούθησε.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα των εργομετρικών του εξετάσεων, γεγονός που άναψε το πράσινο φως για την ένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας ενόψει των αγώνων με την τουρκική Σαμσουνσπόρ!

Το μοναδικό ζητούμενο για τον Καλάμπρια είναι να ενταχθεί στον τρόπο παιχνιδιού και στις τακτικές που εφαρμόζει ο Ρουί Βιτόρια στην ομάδα, αλλά με βάση την εμπειρία του θεωρείται ότι αυτό θα συμβεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, ήδη έχει επανενταχθεί σε αυτήν ο Τάσος Μπακασέτας αντί του Νεμάνια Μαξίμοβιτς που πωλήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα μέχρι την Τετάρτη (20/08) για δύο αλλαγές.



Μία εξ αυτών θα είναι ο Καλάμπρια, πιθανότατα αντί του τραυματία Γέντβαϊ ή του επίσης τραυματία Τζούρισιτς.



Ο Τζούρισιτς, ωστόσο, είναι σε φάση επιστροφής και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται στη διάθεση του Βιτόρια για τον αγώνα ρεβάνς με τους Τούρκους.

Σε αυτό το ματς (στη Σαμψούντα) υπολογίζεται να βρίσκεται στην αποστολή και ο Ντάβιντε Καλάμπρια από τη στιγμή που αποδείχθηκε στην πράξη -από τα αποτελέσματα των εργομετρικών του εξετάσεων- ο απόλυτος επαγγελματισμός του.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι για την League Phase η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης της ευρωπαϊκής λίστας είναι η 02/09.