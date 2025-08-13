Παναθηναϊκός: Φουλ για την απόλυτη υπέρβαση με Καλάμπρια!

Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις πιέσεις και κυνηγάει για να κλείσει μια… θεωρητικά ανέφικτη μεταγραφή, του 28χρονου Ντάβιντε Καλάμπρια που μέχρι τον Γενάρη ήταν ο αρχηγός της Μίλαν.

Το Τριφύλλι συνεχίζει να κυνηγάει το απόλυτο «μπαμ» της καλοκαιρινής περιόδου, καθώς τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην… pole position για την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Όπως γίνεται αντιληπτό- καθώς μιλάμε για παίκτη που μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν ο κάπτεν της ιστορικής Μίλαν- η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Όμως, όπως αποκάλυψε η "Magic Euro(pa)League", οι Πράσινοι είναι πρόθυμοι να φτάσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρουν στην Ελλάδα, ποσό που δείχνει ικανό να τον κάνει να πει το «ναι».

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στην εκπομπή του SDNA τη δεδομένη στιγμή η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ συγκεντρώνει 60% με 70% πιθανότητες να έχει ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, όμως, φυσικά, δεν έχει κλείσει ακόμη.