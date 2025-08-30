Παναθηναϊκός: Σήμερα στην Αθήνα ο Πάντοβιτς, υπογράφει 4ετές - Ποιο ποσό θα λάβει η Μπάτσκα Τόπολα

Όπως ανέφερε από το πρωί το SDNA, ο Σέρβος φορ Μίλος Πάντοβιτς ήταν κλεισμένος και… δεμένος και ο Παναθηναϊκός τον φέρνει στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του με ιατρικά και υπογραφές.

Τα όσα ανέφεραν νωρίτερα σερβικά δημοσιεύματα περί… συμφωνίας του παίκτη με τη Σερκλ Μπριζ και για προφανείς λόγους δεν αναπαρήχθησαν από το SDNA, καθώς οι πράσινοι είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις και είχαν… κλειδώσει τον παίκτη.

Αργά το βράδυ η συμφωνία πήρε και έγγραφη μορφή και το απόγευμα του Σαββάτου ο 23χρονος φορ έρχεται για να τελειώσει το θέμα και τυπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, πιθανότατα για 4 χρόνια, ενώ η Μπάτσκα Τόπολα θα λάβει σχεδόν 1,5 εκατ ευρώ για την πώληση του στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι ο παίκτης προορίζεται για να συμπληρώσει την τριάδα επιθετικών μαζί με Σβιντέρσκι και τον βασικό σέντερ φορ που αναμένεται να κλείσει μέσα στο επόμενο τριήμερο και θα κάνει τη διαφορά.

