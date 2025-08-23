Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον μένει μόνο η ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να αγωνιστεί μετά την διακοπή για τις Εθνικές ο Πορτογάλος χαφ.

Ο Πορτογάλος χαφ βρίσκεται από χτες το βράδυ στην χώρα μας, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε, αφού ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ τα εργομετρικά στα οποία υποβλήθηκε έδειξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωσή του από την «πράσινη» ΠΑΕ, ενώ αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «Τριφυλλιού» αμέσως μετά την διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω των Εθνικών ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναβαθμίζει ποιοτικά την μεσαία του γραμμή, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή μεγάλης κλάσης και με πολύ υψηλές παραστάσεις για το «8», σε μια σεζόν που θα έχει απανωτά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.