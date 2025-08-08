Καυτό ρεπορτάζ από τον Μιντιάρχη του sdna.gr, Νίκο Μποζιονέλο

306… και σήμερα απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο διακρίνεται ήδη για τις πρωτιές του.

Θα είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 ομάδων (έναντι 32)

Θα είναι το πρώτο με συνολικά 104 αγώνες (έναντι 64)

Θα είναι το πρώτο με… τριπλή συνδιοργάνωση (σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό)

104 αγώνες. Κατανοητό σε άπαντες, και λογικό, πως είναι σχεδόν αδύνατον να μεταδοθεί από ένα, και μόνο, ελληνικό τηλεοπτικό φορέα. Μιλάμε για μια ογκωδέστατη διοργάνωση, διάρκειας 38 ημερών. Ανάλογο, δε, είναι και το κόστος.

Μια κολοσσιαία διοργάνωση που δεν έχει προηγούμενο. Και, κακά τα ψέματα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν γίνεται να καλυφθεί από έναν, και μόνο, τηλεοπτικό φορέα. Δύσκολο πολύ.

Ημέρα, λοιπόν, αποκλειστικών πληροφοριών από τον Μιντιάρχη, σήμερα.

Αρχικά, το κόστος. Αν το Μουντιάλ του Κατάρ κόστισε κοντά 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1, για 64 αγώνες, το προσεχές Μουντιάλ του 2026 ξεπερνά τα 14 εκατ. ευρώ. Τεράστιο ως ποσό.

Και, όπως είχαμε αναφέρει από τις αρχές Μαΐου, τα κανάλια που είχαν εξ αρχής εκφράσει ενδιαφέρον και καταθέσει σχετικούς φακέλους ήταν η ΕΡΤ και ο ΑΝΤ1.

Λίγο το κόστος, λίγο η γιγάντια διοργάνωση, είναι πια (αρκετά) πιθανό το σενάριο του Παγκόσμιο Κύπελλο να μεταδοθεί και από τα δύο κανάλια: και την ΕΡΤ και τον ΑΝΤ1! Όχι παράλληλα, όχι. Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης, έχουν γίνει μάλιστα κάποιες πρώτες συζητήσεις, με την ΕΡΤ να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου (ας πούμε τα 2/3) και τον ΑΝΤ1 το υπόλοιπο.

Ποιος ΑΝΤ1, θα αναρωτηθείτε, ο… ελεύθερος (και ορθόδοξος) ή το συνδρομητικό ΑΝΤ1+; Από το κανάλι του Αμαρουσίου, παρά τις διαρκείς ερωτήσεις μας, δεν υπήρξε καμία απάντηση. Πάντως δεν έχει καμία λογική να δείξεις, ας πούμε, το 1/3 των αγώνων ενός Μουντιάλ, έστω κι αν μιλάμε για 35-40 ματς, και να δώσεις κάποια στο συνδρομητικό. Σοβαροί να είμαστε. Εμείς είμαστε, στον ΑΝΤ1 δεν ξέρω…

Τι εκκρεμεί; Η Εθνική ομάδα, η οποία έχει καλές πιθανότητες να βρεθεί στο πρώτο της Μουντιάλ μετά από αυτό του 2014 στη Βραζιλία. Πολλά τα χρόνια. Και τυχόν πρόκρισή της αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και, νομοτελειακά, θα ακριβύνει ως «προϊόν» αλλά οι εν λόγω κουβέντες ΕΡΤ και ΑΝΤ1 θα φέρουν μπροστά τους αγώνες της Εθνικής. Μην αποκλείετε να μεταδοθούν κι από τους δύο, αν όντως προχωρήσει το εν λόγω (υπαρκτό) σενάριο.

Στο Ραδιομέγαρο, υπό την έγκριση του προέδρου Γιάννη Παπαδόπουλου και της γενικής διευθύντριας προγράμματος Μαρίας Κοζάκου, θέλουν πολύ να πετύχουν επιστροφή του Μουντιάλ στη δημόσια συχνότητα. Στον ΑΝΤ1 να το διατηρήσουν. Αν στη FIFA δεν βρουν αυτά που θέλουν (πάντα για φράγκα ο λόγος) οι κουβέντες που έγιναν ανάμεσα στους δύο φορείς ίσως έχουν συνέχεια και δούμε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά, τηλεοπτικά χρονικά: μια μεγάλη διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο να μεταδίδεται από δύο κανάλια.

Stay tuned, που λένε και στο χωριό μου…

Μιντιάρχης