Αυτήν την στιγμή δεν έχει νόημα η κριτική στον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν

O Παναθηναϊκός μέσα σε μια εβδομάδα με δύο αγώνες, μας έδειξε μια σύνοψη της φετινής σεζόν του. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία διπλή εβδομάδα της χρονιάς με μια νίκη και μια ήττα. Και οι δύο ήταν των άκρων, όπως είναι άλλωστε και η ομάδα όλη την σεζόν. Μετά από το καλύτερο ματς της χρονιάς, ακολούθησε ένα από τα χειρότερα, που παραδόθηκε σε μια ομάδα που παίζει ένα άλλο μπάσκετ και είναι η έκπληξη της σεζόν. Μία κρύο, μία ζέστη για μια ομάδα που έχει αστείρευτο ταλέντο, αλλά και δομικές αδυναμίες.

Αν αναλύσουμε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα, ίσως καταλάβουμε και την χρονιά που διανύει ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, μια ομάδα που του ταιριάζει σαν ματσάρισμα, αφού δεν παίζει σε υψηλές ταχύτητες, είναι κυρίως ομάδα του πέντε εναντίον πέντε, έχει παίκτες έμπειρους αλλά όχι αθλητικούς και έπαιζε χωρίς τα βασικά της playmaker. Ήταν καλά προετοιμασμένος, οι παίκτες ήταν από το πρώτο δευτερόλεπτο μέσα στο παιχνίδι και βρήκαν καλό ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα, είναι η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας, δείγμα και της ποιότητας που υπάρχει, με το ερωτηματικό της να είναι πάντα η άμυνα.

Ουσιαστικά, εκμεταλλεύτηκε την απουσία άσου, δεν χρειάστηκε στην άμυνα να κάνει πράγματα που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να κάνει καλά και εκτίθεται, όπως είναι οι περιστροφές και με καλό διάβασμα του παιχνιδιού, πέρασε πάνω από την Μπαρτσελόνα, διαλύοντας την. Εκεί λοιπόν που όλοι πίστεψαν, όπως έχει γίνει πολλές φορές φέτος, ότι πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2/2 στην Ισπανία και να παλέψει για το πλεονέκτημα έδρας, ήρθε η εικόνα απέναντι στην Βαλένθια για να τους προσγειώσει απότομα.

Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ υψηλό ρυθμό, πολλές κατοχές, οι πράσινοι δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να τους χαλάσουν το παιχνίδι. Αντίθετα, τους το έκαναν πολύ εύκολο, με τους Ισπανούς να παίζουν επί 40 λεπτά στην comfort zone τους.

H Valencia στο ματς με τον #paobc έβαλε 38 καλάθια σε live play. Από αυτά τα 14 ήταν στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα:

-7/16 3P

-7/14 2P

Συνολικά 35 από τους 102 πόντους της (34.3%)

Αν βάλουμε και τους 31 πόντους από επιθετικό ριμπάουντ, σε οργανωμένη άμυνα, έβαλε μόλις 36 πόντους. pic.twitter.com/h9NXhYxuRP — Τsibos (@tsibos10) April 10, 2026

Η Βαλένθια είναι όπως και η Παρί, ομάδες των πρώτων οκτώ δευτερολέπτων στην επίθεση τους, ακόμα και αν έχουν δεχτεί καλάθι. Ο Παναθηναϊκός παρόλο που το ήξερε με τον τρόπο παιχνιδιού του, δεν έκανε τίποτα για το σταματήσει, ίσα ίσα τους άφησε στο πρώτο ημίχρονο να αλωνίζουν. Αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί 35 πόντους στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα και 48 στα πρώτα 10 της επίθεσης των Ισπανών. Αν λάβουμε υπόψη και τους 31 πόντους από τα επιθετικά ριμπάουντ, τότε σε οργανωμένη άμυνα, οι Ισπανοί έβαλαν λιγότερους από 25 πόντους. Το ιδανικό δηλαδή για αυτούς και το χειρότερο για τον αντίπαλο τους, σε ένα ματς που πήγε στους 102 πόντους.

Αυτά όμως για τον φετινό Παναθηναϊκό δεν είναι περίεργα. Το κάνει με… συνέπεια όλη την σεζόν και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Σε κάθε ματς που έρχεται δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Το ότι το ακριβότερο ρόστερ στην ευρωλίγκα, με παίκτες MVP, θα παλέψει για να περάσει στο Φάιναλ-4, μέσω των play-in, το λες και αποτυχία αυτήν την σεζόν. Όμως, στο τέλος και μόνο τότε, θα μετρήσει το αποτέλεσμα. Ναι, σίγουρα η εικόνα της ομάδας με βάση τις δυνατότητες της, δεν είναι καλή. Ναι, ο Αταμάν έχει κάνει πολλά λάθη φέτος στην διαχείριση και στις επιλογές του, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ τώρα.

Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει βελτίωση σε κανέναν από τους τομείς που έπασχε από το ξεκίνημα της σεζόν, που βασικά είναι η άμυνα. Περιστροφές, επικοινωνία και πιν εκ ρολ άμυνα, είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια που υπήρχαν τον Σεπτέμβριο και υπάρχουν ακόμα. Για αυτό, δεν έχει νόημα η κριτική στον προπονητή του Παναθηναϊκού, αυτήν την στιγμή. Ό,τι έχει γίνει, δεν θα αλλάξει. Όσα είπαμε όλη την σεζόν, τα είπαμε. Δεν μπορεί μια ομάδα που όλη την σεζόν κάνει τα ίδια λάθη, έχει τα ίδια προβλήματα, να αλλάξει ξαφνικά τον τελευταίο μήνα. Θα πάει όπως είναι, με τα καλά της και τα κακά της. Στα καλά της βράδια, οι παίκτες ποιότητας, θα μπορούν να πάρουν μεγάλες νίκες, εφόσον βρεθούν κάποια σχήματα μέσα στον αγώνα που θα δουλέψουν και θα ταιριάζουν στον αντίπαλο. Απέναντι σε ομάδες, που είναι προηγμένες τακτικά και μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, οι πράσινοι θα έχουν δυσκολίες. Για αυτό, θα είναι σημαντικό ποιος θα είναι ο αντίπαλος τους στην επόμενη φάση και τι είδους μπάσκετ θα παίζει.

Μην ξεχνάμε ότι τα playoff, είναι μια άλλη ιστορία. Οι παίκτες των πρασίνων, έχουν περπατήσει πολλές φορές αυτό το μονοπάτι, ξέρουν τι γίνεται και μπορούν να αντέξουν την πίεση, που για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πρωτόγνωρη. Θα χρειαστούν όμως και την βοήθεια του προπονητή τους, με ένα καλό πλάνο. Αν γίνουν αυτά, δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να πάει στο Φάιναλ-4, αφού το ταλέντο και η ποιότητα είναι ανυπέρβλητη σε αυτό το ρόστερ και ειδικά όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχo.