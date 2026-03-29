Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Εκτός προπόνησης ο Χέις-Ντέιβις ενόψει του «αιωνίου» ντέρμπι

Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς πέρα από τους Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροβ, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με ενοχλήσεις στην γάμπα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (30/3).

Από την προπόνηση του «τριφυλλιού» την Κυριακή (29/3) απουσίαζαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, αλλά και οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ωστόσο, προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, εκτός έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα.

Η κατάσταση του Αμερικανού θα εξεταστεί ξανά αύριο και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στον μεγάλο αγώνα.