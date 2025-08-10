Δευτέρα βράδυ ο επόμενος αγώνας του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει αύριο (11/8) την πρόκριση στη φάση των «16» του Cincinnati Open (ATP 1000).

Ο 27χρονος τενίστας (Νο.29) θα αναμετρηθεί με τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί (No.63) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 21.30-22.00 (Cosmote Sport 6), μετά τις αναμετρήσεις Αλεξαντρόβα-Τζόιντ (18.00), Κιρστέα-Γουάν με τις οποίες ξεκινάει το πρόγραμμα στο Court 3.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο tour και ο Στέφανος έχει ισάριθμες νίκες. Όποιος επικρατήσει αύριο θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τον νικητή του ματς Ριντερκνές-Αλιασίμ.

Αύριο επιστρέφουν στο court και οι Γιάνικ Σίνερ, Τέιλορ Φριτζ, Χόλγκερ Ρούνε, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Έμα Ραντουκάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ίγκα Σβιόντεκ έκλεισε ήδη θέση στη φάση των «16», καθώς αποσύρθηκε από τη διοργάνωση η Μάρτα Κόστγιουκ.