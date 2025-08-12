Διάψευση του ΠΑΟΚ για Καμαρά!

Μεγάλη ενόχληση από πλευράς ΠΑΟΚ για τα δημοσιεύματα και τα σενάρια ενδιαφέροντος για Καμαρά.

Νωρίτερα, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ φρόντισε να «ξεκαθαρίσει» το τοπίο γύρω από την υπόθεση του Ζαφείρη, βάζοντας το θέμα στη σωστή του διάσταση με βάσει τα γεγονότα που ισχύουν σήμερα και κόντρα στα όσα ακούγονται και λέγονται.

Παράλληλα, από πλευράς ΠΑΟΚ εκφράζεται και ενόχληση για τα μεταγραφικά σενάρια και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Καμαρά, σημειώνοντας πως τα όσα κυκλοφορούν, δεν έχουν φτάσει ούτε σε μας, ούτε στον ποδοσφαιριστή και «για εμάς γενικώς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».

Ο Μαντί Καμαρά προληπτικά εχθές δεν ακολούθησε φουλ πρόγραμμα προπόνησης και εκτιμάται πως σήμερα θα μπει κανονικά…

Στο μυαλό όλων είναι η κρίσιμη ρεβάνς στην Αυστρία και όλοι είναι συγκεντρωμένοι στην επιχείρηση πρόκριση στην επόμενη φάση. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα δεν υφίσταται σαν βάση συζήτησης για τους Θεσσαλονικείς…