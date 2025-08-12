Χαμός στην Τσεχία για τον Ζαφείρη: Παρενέβη δημόσια ο πρόεδρος της Σλάβια για το «μπάσιμο» του ΠΑΟΚ

Ενεργοποιήθηκε μέχρι και ο πρόεδρος της Σλάβια στο Twitter για την υπόθεση Ζαφείρη - Απίστευτοι διάλογοι με αφορμή το ασφυκτικό πρέσινγκ του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει απίθανο «μπάσιμο» για τον Χρήστο Ζαφείρη και η υπόθεση μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Τσεχία!

Μόνο που η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ώρες γράφονται πολλές ανακρίβειες για το πιο «καυτό» ζήτημα του καλοκαιριού, την ώρα που ο ΠΑΟΚ δουλεύει άκρως μεθοδικά το θέμα, με σύμμαχο φυσικά τον ποδοσφαιριστή.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση του Τσέχου δημοσιογράφου Μίχαλ Κβάσνιτσα, ο οποίος ανέφερε για την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, «Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της DenikSport, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια μια τρίτη πρόταση, η οποία, συμπεριλαμβανομένων (πολύ ρεαλιστικών) μπόνους, προσεγγίζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ ή 400 εκατομμυρίων κορωνών σε μετατροπή. Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ελληνικό ''γίγαντα''.».

Το «χτύπημα» του Τσέχου δημοσιογράφου στο twitter όμως, δεν πέρασε αναπάντητο από τον πρόεδρο της πρωταθλήτριας Τσεχίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ. Ο διοικητικός ηγέτης της Σλάβια απάντησε στο εν λόγω «χτύπημα», λέγοντας: «Καλημέρα. Δεν τον έστειλα. Χαιρετισμούς από το Έντεν (σ.σ. το nickname του γηπέδου της Σλάβια)».

Μάλιστα, η ανταλλαγή μηνυμάτων δεν σταμάτησε εκεί με τον δημοσιογράφο να απαντάει στον πρόεδρο της ομάδας, εκφράζοντας την ελπίδα του πως το τέλος θα συμβεί το καλύτερο δυνατό τόσο για τον παίκτη όσο και για την ομάδα. «Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ίσως να είμαστε εξίσου “ανακριβείς” όπως την άνοιξη με τον Σανγιάγκ, τον Γιαβορτσέκ, τον Χασιόκα, τον Κλίμεντ, τον Σουλτς, τον Πέχ… Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να ληφθεί η σωστή απόφαση προς όφελος της Σλάβια και του τσεχικού ποδοσφαίρου. Και στον Χρήστο μια κορυφαία καριέρα».

Dobry den. Neposlal. S pozdravem z Edenu. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 12, 2025