Όταν δεν σε λένε Σλούκα, δεν χρειάζεται να σε εξετάσουν γιατροί ούτε σε επικρίνουν επειδή κάνεις διακοπές

Η ουσία της υπόθεσης-σκάνδαλο με το διαβατήριο του Τόμας Ουόκαπ και η βουβαμάρα όσων ένα χρόνο πριν… έσκιζαν τα ρούχα τους, μην πιστεύοντας ούτε τις ιατρικές γνωματεύσεις για τον Κώστα Σλούκα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Τόμας Ουόκαπ είναι ο μόνος αθλητής με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ομάδα, που έχει την υποχρέωση να είναι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Για τον απλούστατο λόγο πως του δόθηκε το προνόμιο να έχει ελληνικό διαβατήριο χωρίς να συγκεντρώνει καμία σχετική προϋπόθεση, με την πρόφαση πως θα ενισχύει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Με τον ίδιο μάλιστα -κάτι που ανέφερε και το σχετικό αίτημα της ΕΟΚ προς την κυβέρνηση- να θέτει ως βασικό όρο της χορήγησης διαβατηρίου, την αφαίρεση των προνομίων του σε περίπτωση που δεν είναι στην Εθνική ομάδα.

Την ώρα που οι διεθνείς βρίσκονταν στην Κύπρο και ετοιμάζονταν για το πρώτο φιλικό με τη Σερβία, ο Ουόκαπ ήταν κάπως μακριά. Στο Μανχάταν και έκανε βόλτες. Καλά έκανε το παιδί, δικαίωμά του και να περνά υπέροχα. Μπαίνει όμως ένας μεγάλος αστερίσκος. Πώς έχει το δικαίωμα να βολτάρει κάπου στον πλανήτη, όταν η Εθνική έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις; Πώς συνεχίζει να έχει ελληνικό διαβατήριο μετά την επιλογή του αυτή;

Φυσικά το θέμα ούτε έκταση πήρε, ούτε κανείς ασχολείται με τον Ουόκαπ. Σε τέτοιο σημείο που κάνει τους φιλάθλους να απορούν. Διότι ένα χρόνο νωρίτερα, πριν αρχίσει το Προολυμπιακό του ΣΕΦ, ο Κώστας Σλούκας πήγε στο κάλεσμα της Εθνικής. Εκεί ενημέρωσε πως έχει θέμα τραυματισμού. Περίμενε μήπως το ξεπεράσει. Εξετάστηκε απ’ τους γιατρούς της Εθνικής, ενώ μετά από παρότρυνση του Βασίλη Σπανούλη πήγε και στον δικό του γιατρό. Κοινή ιατρική διαπίστωση και γνωμάτευση; Δεν μπορούσε να προσφέρει στην Εθνική ομάδα άμεσα. Θα χρειαζόταν καιρός με θεραπείες.

Τότε λοιπόν ξέσπασε… τσουνάμι αντιδράσεων. Πέρα από τους γνωστούς/αγνώστους των social media, υπήρξαν βαρυσήμαντα άρθρα, γνώμες δημοσιογράφων, ανθρώπων του μπάσκετ, αναφορικά με το γιατί λείπει ο Σλούκας. Αν έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές απ’ τη στιγμή που δεν είναι στην Εθνική. Φτάσαμε σε σημείο παράνοιας και φυσικά κανείς δεν προστάτευσε έναν αθλητή που δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν αναφορικά με την αφοσίωσή του στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Ξαφνικά, έχουμε το θέμα Ουόκαπ. Που είναι και πιο λεπτό, καθώς υπάρχει στη μέση μια υποχρέωση που απορρέει από το διαβατήριο που δόθηκε σκανδαλωδώς, επηρεάζοντας και συλλογικά τα δεδομένα υπέρ του Ολυμπιακού. Άρα οι πάντες και ειδικά η Ομοσπονδία, πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί.

Ούτε ανησυχία, ούτε ερωτήσεις, ούτε ασχολήθηκε κανείς, ούτε άρθρα να έχουν γραφτεί, ούτε αναφορές σε μικρόφωνα, ούτε τίποτα. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αθλητής Τόμας Ουόκαπ στην Εθνική. Λες και είναι απλά ένας Τεξανός που όπως περπατούσε έπεσε από τον ουρανό ένα ενεργό ελληνικό διαβατήριο και το εκμεταλλεύτηκε.

Ασφαλώς δεν ενοχλήθηκε κανείς από τις δικές του διακοπές, δεν ψάχνεται κανείς αν ο άνθρωπος έχει διαδικασία με θεραπείες. Δεν ρώτησε ούτε ένας γιατί δεν πήγε στην Εθνική να εξεταστεί απ’ τους γιατρούς ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γιατί είχε πρόβλημα την περασμένη σεζόν, αλλά στην τελική ευθεία έπαιξε κανονικά και χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα είχε και εξαιρετική απόδοση. Δείχνοντας «φρέσκος».

Κι εδώ εμπλέκονται οι πάντες. Πέρα απ’ την προβολή του θέματος και τη σύγκριση με το τι είχε συμβεί στην υπόθεση Σλούκα που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη για ευνόητους λόγους. Ιατρικούς και ηθικούς.

Γιατί κανείς δεν κάλεσε τον Ουόκαπ στην Εθνική, για να τσεκάρουν την κατάστασή του; Ξαφνικά θυμήθηκε το ελληνικό μπάσκετ πως έχει ανάγκη τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και όχι τον Τόμας Ουόκαπ; Αν ναι, τότε γιατί τον έκαναν Έλληνα και δεν έχουν λογοδοτήσει ήδη;

Μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας άλλο: Το θέμα του Τόμας Ουόκαπ είναι το απόλυτο κουκούλωμα μιας υπόθεσης-πληγής για το ελληνικό μπάσκετ, την αξιοπιστία του, την Εθνική ομάδα, τη διαφάνεια και την απλή εφαρμογή των νόμων. Όταν όποιος γουστάρει όποτε γουστάρει με μια επιστολή παίρνει διαβατήριο, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Με τα προσχήματα να είναι απλά σφραγίδες στο σκάνδαλο.

Η ιστορία του Τεξανού είναι ξεκάθαρη εύνοια του Ολυμπιακού, παραχάραξη των κανονισμών και των όρων ανταγωνισμού στο άθλημα. Ταυτόχρονα στέρησε και στερεί από την Εθνική ομάδα, το δικαίωμα να έχει έναν νατουραλιζέ που πραγματικά θα την άλλαζε επίπεδο.

Για την ΕΟΚ, ο Ολυμπιακός να κερδάει και η Εθνική να πάει να…