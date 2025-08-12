ΑΕΚ: Επίσημος ο δανεισμός Σόσα στην Ανόρθωση - Το «ευχαριστώ» της κυπριακής ομάδας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ για τον Ελιάν Σόσα.

Ο 22χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, όπως έγινε γνωστό από χθες, παραχωρήθηκε από την Ένωση με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με την κυπριακή ομάδα να ευχαριστεί την ΑΕΚ για τη συνεργασία.

Η επίσημη ανακοίνωση: "Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον 22χρονο Fabio Elian Sosa Vivaldi. Ο Sosa έρχεται στην ομάδα μας ως δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία".

Ο Σόσα θυμίζουμε πως έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Δικέφαλο. Πέρυσι, ήταν μέλος της ΑΕΚ Β' και κατέγραψε: 16 συμμετοχές και 5 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αργεντινός, σύμφωνα με όσα εκτιμούν στην Κύπρο, ήταν στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά εν τέλει, παραχωρήθηκε στην Ανόρθωση. Ο Σόσα, είναι προϊόν των ακαδημιών της Μπόκα Τζούνιορς, ενώ πέρασε και από τη Ντιφένσα Χουστισία.