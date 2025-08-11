ΑΕΚ: Παραχωρεί δανεικό τον Σόσα στην Ανόρθωση

Στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην Ανόρθωση θα αγωνίζεται την φετινή αγωνιστική περίοδο ο Ελιάν Σόσα της ΑΕΚ.

Ο 22χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, παραχωρείται με την μορφή δανεισμού από την Ένωση στην Ανόρθωση για έναν χρόνο, αφού δεν θα μπορούσε να βρει χρόνο στους «κιτρινόμαυρους» μετά και τον υποβιβασμό/διάλυση της Β' ομάδας.

Άλλωστε ο Σόσα, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Δικέφαλο, ήταν μέλος πέρυσι της ΑΕΚ Β' και κατέγραψε: 16 συμμετοχές και 5 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αργεντινός, σύμφωνα με όσα εκτιμούν στην Κύπρο, ήταν στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά εν τέλει, θα παραχωρηθεί στην Ανόρθωση. Ο Σόσα, είναι προϊόν των ακαδημιών της Μπόκα Τζούνιορς, ενώ πέρασε και από τη Ντιφένσα Χουστισία.