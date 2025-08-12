Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην Τσεχία για τον Ζαφείρη: Νέα απάντηση του προέδρου της Σλάβια!

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ φρόντισε να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, ο «μύλος» στην Τσεχία και η δημόσια αντιπαράθεση του προέδρου με δημοσιογράφο συνεχίζεται!

Ο Δικέφαλος αποσαφήνισε πλήρως το τι συμβαίνει στην υπόθεση του Έλληνα χαφ, καθώς τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία «καταιγίδα» πληροφοριών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως, τα «περί συμφωνίας» αυτή τη στιγμή είναι μακριά από την πραγματικότητα, παρότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό «δρόμο».

Την ίδια ώρα, η δημόσια αντιπαράθεση στην Τσεχία, για ένα «καυτό» θέμα που βρίσκεται σε κομβικό σημείο, συνεχίζεται, με τον ισχυρό άνδρα της Σλάβια να παίρνει θέση μετά τις ανακρίβειες και υπερβολές που γράφτηκαν για τρίτη πρόταση.

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ, σε νέο «χτύπημά» του, ανέφερε χαρακτηριστικά, «Κύριε συντάκτη, ας θυμηθούμε τη δήλωσή σας – ''Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του DenikSport, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια την τρίτη προσφορά, η οποία, μαζί με (πολύ ρεαλιστικά επιτεύξιμα) μπόνους, φτάνει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή, σε μετατροπή, 400 εκατομμύρια κορώνες''.

Αυτό δεν είναι ανακρίβεια. Είναι ψέμα. Καμία τέτοια προσφορά δεν υπάρχει στο Έντεν, ούτε καν σήμερα το απόγευμα. Ξέρω ότι δεν σας απασχολούν ιδιαίτερα τα γεγονότα, αλλά αυτό πραγματικά δεν μπορείτε να το δικαιολογήσετε».

Αυτό πιθανότατα δεν αποκλείεται να είναι και τακτική από την πλευρά του προέδρου που είναι σαφές πως παίζει πολύ… ψηλά στο κομμάτι των απαιτήσεων για τον Ζαφείρη!

Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν περνούν απαρατήρητες…