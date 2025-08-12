Οι εργαζόμενοι της ΕΟΚ ενημερώθηκαν εντελώς ξαφνικά ότι θα μείνουν… απλήρωτοι 55 μέρες!

Έτσι… ξαφνικά που λέει και ο αοιδός, την Δευτέρα (12/8) στις 11:07 το πρωί - κι ενώ είχε προηγηθεί αναστάτωση στα υψηλά κλιμάκια της ΕΟΚ από την αποκάλυψη για την ασφάλεια του Γιάννη - οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας ενημερώθηκαν γραπτώς και χωρίς πρώτα να συναινέσουν πως αλλάζει ο τρόπος πληρωμής και από τις 13 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ξανά στις 10 Νοεμβρίου!

Τη στιγμή που η ΕΟΚ διέρρεε σε κύκλους της πως «έχουμε κάνει όσα απαιτούνται και τώρα περιμένουμε τους Μπακς», επιχειρώντας να αποφύγει την καταιγίδα αρνητικών σχολίων που προκάλεσε η αποκάλυψη του SDNA για την… απλήρωτη ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μια νέα εξέλιξη ήρθε να προκαλέσει σούσουρο εντός των τειχών της Ομοσπονδίας.

Χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή νύξη, η ΕΟΚ με επίσημη ενημέρωση προς όλους τους εργαζόμενους της, έκανε γνωστό πως αλλάζει ο τρόπος πληρωμής της.

Ενώ μέχρι τώρα άπαντες πληρώνονταν τον μηνιαίο μισθό σε δύο δόσεις (13 και 27 κάθε μήνα), ξαφνικά έμαθαν πως θα πληρωθούν τον Σεπτέμβριο ως τις 13 του μήνα και στη συνέχεια θα ξαναπληρωθούν στις 10 Νοεμβρίου!

«Θα εφαρμοστεί νέος τρόπος πληρωμής κι έτσι μετά την καταβολή στις 13 Σεπτεμβρίου η εξόφληση του Οκτωβρίου θα γίνει στης 10 Νοεμβρίου». Κοινώς, η ΕΟΚ αποφάσισε να κάνει… skip την πληρωμή του Οκτωβρίου και χωρίς να υπολογίσει τίποτα, λες και οι εργαζόμενοι αμείβονται με εκατομμύρια, να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής τους ξαφνικά αφήνοντας τους χωρίς χρήματα για σχεδόν συμπληρωμένους δύο μήνες.

Πώς θα ζήσουν, πώς θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν.

Εδώ, με κάποιον τρόπο, που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αποφασίστηκε μια τελείως απροσδόκητη αλλαγή.

Μια απόφαση σε μια μεγάλη Ομοσπονδία που χρηματοδοτείται με εκατομμύρια από την Πολιτεία ακριβώς για να έχει μια ομαλή λειτουργία κι όχι για να προκαλεί αναταράξεις και συζητήσεις λες και πρόκειται για ιδιωτική εταιρία που έπεσε έξω.

Κι είναι λογικό να προκληθούν συζητήσεις όταν όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μόλις 12 ώρες μετά την αποκάλυψη για το μεγάλο ποσό που πρέπει να δοθεί για την ασφάλεια του Γιάννη. Ίσως είναι και σύμπτωση αλλά δεν παύει να είναι μια… μοιραία σύμπτωση αλλά δεν παύει να αποτελεί μια κρίσιμη εξοικονόμηση ενός μεγάλου ποσού που απαιτείται για τη μηνιαία μισθοδοσία σε ένα περίεργο timing.

Επίσης, τίθεται ένα ερώτημα: Με βάση το νόμο όσοι πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λαμβάνουν τα χρήματα τους κάθε 15 ημέρες. Κι αυτό ισχύει σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Η ΕΟΚ είναι ιδιωτική εταιρία και άλλαξε τους τρόπους πληρωμής κατά το δοκούν;

Η εκκωφαντική σιωπή της ΕΟΚ περισσότερο ενισχύει τα σύννεφα παρά ξεδιαλύνει το τοπίο.

Η δε σιωπή της Πολιτείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού κυρίου Βρούτση προκαλεί περαιτέρω ερωτήματα που σχετίζονται με την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων σε μια Ομοσπονδία χορηγούμενη με εκατομμύρια από το κράτος.