«Μισή» η Εθνική ηττήθηκε εύκολα από το Ισραήλ

Δεύτερη σερί ήττα γνώρισε η Εθνική μας ομάδα στο τουρνουά της Λεμεσού, με το Ισραήλ να κερδίζει εύκολα με 75-68. Η Ελλάδα παρατάχθηκε με τρανταχτές απουσίες, ήταν ιδιαίτερα άστοχη από τα 6.75μ. (7/28τρ.), παρουσίασε πρόβλημα στα ριμπάουντ (45-23 υπέρ του Ισραήλ), με αποτέλεσμα να φύγει από την Κύπρο χωρίς νίκη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διεθνείς, δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα, ωστόσο η έλλειψη ενέργειας στο δεύτερο μέρος στοίχησε στην «γαλανόλευκη».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 5/9 σουτ, ενώ θετική παρουσία είχε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 12 πόντους. Διψήφια εμφάνιση και του Νίκου Χουγκάζ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη για το Ισραήλ κορυφαίοι ήταν οι Αβντίγια κα Σόρκιν που σκόραραν από 16 πόντους έκαστος, με τον Τομέρ Γκινάτ να κάνει double-double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Έβγαλε ενέργεια και ωραίες συνεργασίες για το προβάδισμα η Ελλάδα

Με «πειραματική» πεντάδα ξεκίνησε την αναμέτρηση η Εθνική απέναντι στο Ισραήλ, με τον Καλαϊτζάκη να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. (3-3 στο 2’) και τον Ντόρσεϊ να δίνει το πρώτο ελληνικό προβάδισμα (5-3). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαζαν ενέργεια στην άμυνα, ενώ κυκλοφορούσαν σωστά την μπάλα στην επίθεση για το +4 (9-5) στο 4’. Ο Αβντίγια με 4 συνεχόμενους πόντους έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (9-9), με τους Καλαϊτζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνουν για πρώτη φορά αέρα 7π. στην «γαλανόλευκη» (18-11 στο 7’). Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός άνοιξε από νωρίς το rotation δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα, με την Ελλάδα να έχει ροή στην επίθεση και τον Νίκο Χουγκάζ να δίνει σκορ (5π.) για το 23-17 στο 9’. To τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Εθνική μας ομάδα στο +3 (23-20), με την «γαλανόλευκη» να έχει θετική παρουσία στο κλειστό της Λεμεσού.

Προβάδισμα με Αβντίγια για το Ισραήλ απάντησε με Κώστα Αντετοκούνμπο η Ελλάδα

Θανάσης Αντετοκούνμπο και Λέβι διαμόρφωσαν το 25-22 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Μένκο να ισοφαρίζει σε 27-27 στο 12’. Το κακό ποσοστό από τα 6.75μ. (3/13τρ.) αποτελούσε εμπόδιο στο να βρει επιθετικό ρυθμό η Ελλάδα, με τους Ισραηλινούς να παίρνουν μετά από αρκετή ώρα το προβάδισμα (32-33 στο 15’). Ο Αβντίγια δημιουργούσε πονοκέφαλο στους διεθνείς, με τον ΝΒΑer να φτάνει τους 13π. την στιγμή που ο Κώστας Αντετοκούνμπο κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό, μοιράζοντας σωστά την μπάλα (8π. 4ρ. 4ασ). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Εθνική με προβάδισμα ενός σουτ (+2, 41-39) και παρά τις τρανταχτές απουσίες άφηνε θετικά μηνύματα η εικόνα της.

Αστοχία και λάθος επιλογές της Εθνικής , ήλεγξε τον ρυθμό το Ισραήλ

Με 7-2 επιμέρους σκορ μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο το Ισραήλ αποκτώντας προβάδισμα 3π. για πρώτη φορά (43-46 στο 22’), με την Εθνική ομάδα να έχει χάσει την συγκέντρωση της. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν μείνει χωρίς σκορ για περισσότερο από 4’, με τον Μπαζίνα να σπάει το ρόδι από τα 6.75μ. για το 46-48. Ο Σόρκιν με 4 συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 46-52 στο 27’, με την Ελλάδα να είναι αρκετά άστοχη από τα 6.75μ. (5/23τρ.), έχοντας κακές επιλογές στην επίθεση. To Ισραήλ ήλεγχε τον ρυθμό (+8, 48-56 στο 28’), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει μείνει χαμηλά στο σκοράρισμα στην 3η περίοδο (7π. σε 9’), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -7 (49-56).

Διατήρησε το προβάδισμα το Ισραήλ και έφτασε σε εύκολη επικράτηση κόντρα στην «μισή» Εθνική

Με το «καλημέρα» του τέταρτου δεκαλέπτου το Ισραήλ έδωσε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση διψήφια τιμή στο προβάδισμα του (+12, 49-61 στο 31'), με τον Ντόρσεϊ να ξεκολλάει την Εθνική από τους 49π. Λέβι και Κάρινγκτον με δυο συνεχόμενα τρίποντα έγραψαν το 51-67, ενώ ο Γκινάτ μεγάλωσε το σερί της ομάδας του στο 8-0 για το +18 του Ισραήλ (51-69 στο 34'). Χουγκάζ και Καλαϊτζάκης με δυο συνεχόμενα τρίποντα έριξαν την διαφορά στο -12 (57-69 στο 36'), με την Ελλάδα να βγάζει αντίδραση και το Ισραήλ να απαντά με 4-0 σερί για το 57-73. Τα τελευταία δυο λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς ήταν αδύνατο η Ελλάδα να επιστρέψει από το -16 (57-73), με το Ισραήλ να παίρνει τελικά τη νίκη με 75-58.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 75-58.

