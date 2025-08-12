ΠΑΣ Γιάννινα: Προχωρά σε μαζικές δοκιμές ποδοσφαιριστών

Στην ομάδα της Ηπείρου έστω και με καθυστέρηση ξεκίνησαν οι προπονήσεις.

Οι προπονήσεις στον ΠΑΣ Γιάννινα άρχισαν έστω και μετ' εμποδίων. Το ρόστερ όμως, έχει αποδεκατιστεί και έτσι στην ομάδα της Ηπείρου ξεκίνησαν ομαδικές δοκιμές ποδοσφαιριστών που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον super-fm.gr, το ξεκαθάρισμα του ρόστερ αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες 1-2 ημέρες, με ορισμένους παίκτες ήδη να έχουν ειδοποιηθεί να παραμείνουν για νέα αξιολόγηση, και στη συνέχεια να αποφασιστεί ποιοι θα υπογράψουν συμβόλαιο ενώ ανοικτό είναι το θέμα του προπονητή.

Σε ότι αφορά το θέμα της άδειας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η Επιτροπή φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει παράταση μέχρι τις 21 Αυγούστου για την έκδοση πιστοποιητικών συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Στο Κύπελλο Ελλάδας και τον αγώνα με τον Βόλο στις 18/8, ο ΠΑΣ θα χρησιμοποιήσει κυρίως ερασιτέχνες παίκτες των υποδομών, καθώς δεν θα μπορεί να εκδώσει νέα δελτία επαγγελματιών μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες και να αρθούν τα ban της FIFA.