Ζάκυνθος: Ασταμάτητη μάχη με τις φλόγες – Στάχτη έγινε ιστορική ταβέρνα στον Αγαλά

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά, σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων της Ζακύνθου, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα).

Επίσης, ήχησαν μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και πλέον έχουν γίνει εκκενώσεις στον Αγαλά και το Κερί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με εντολή των τοπικών αρχών εκκενώθηκαν επιχειρήσεις και ξενοδοχεία (στην περιοχή Απελάτι), καθώς ο Αγαλάς και το Κερί συνεχίζουν να απειλούνται. Η ιδιομορφία του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Για κάποιο διάστημα, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων και τώρα θα αρχίσουν πάλι τις ρίψεις.

Έχει δοθεί εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την πόλη της Ζακύνθου, για να μην υπάρξει πρόβλημα.

Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει τον Αγαλά, ενώ έχουν γίνει και απεγκλωβισμοί στην περιοχή. Ένα σπίτι κάηκε, ωστόσο ήταν έρημο. Κινδύνεψαν πάρα πολλές αγροικίες και σπίτια, τα οποία βρίσκονται μέσα στην αγροτοδασική έκταση.

«Στάχτη» ιστορική ταβέρνα του νησιού

Σύμφωνα με το imerazante, στον Αγαλά, η καταστροφική πορεία της φωτιάς δεν άφησε όρθια την γνωστή ταβέρνα «Δαμιανός», χτισμένη πάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού.

Για δεκαετίες, το συγκεκριμένο μαγαζί υπήρξε κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Δήμαρχος Ζακύνθου: «Ανεξέλεγκτη η φωτιά»

«Η φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος.

Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να πάνε 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από την Πάτρα.

