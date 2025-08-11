Τέλος από τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, οδεύει προς Νότιγχαμ!

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αναμένεται να αποτελέσει ο Κώστας Τσιμίκας, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μετά από πέντε χρόνια αναμένεται να χωρίσουν οι δρόμοι των Reds με τον Έλληνα αριστερό μπακ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, η απουσία του "Τσίμι" από την αποστολή της Λίβερπουλ στον χθεσινό τελικό του Community Shield με την Κρίσταλ Πάλας, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού συνδέεται με το επικείμενο διαζύγιο των δύο πλευρών.

«Ο παίκτης είναι έτοιμος να δοκιμάσει ένα νέο κεφάλαιο», αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα αφήσει και το Νησί ο διεθνής άσος, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ -του Βαγγέλη Μαρινάκη- προβάλει ως ο πιθανότερος προορισμός του, έχοντας κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Έτσι ο Τσιμίκας ετοιμάζεται να αφήσει το Μέρσεϊσάιντ, έχοντας κατακτήσει ένα Τσάμπιονς Λιγκ, πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ, μετρώντας συνολικά 118 συμμετοχές με 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

