FA:Τιμωρία οκτώ εβδομάδων στον διαιτητή Κουτ για το βίντεο με τον Κλοπ

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, τιμωρήθηκε (12/8) με αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) , σε σχέση με σχόλια που έκανε για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, σε ένα βίντεο που έγινε viral πέρυσι.

Ο Κουτ είχε απολυθεί από τον σύνδεσμο διαιτητών ποδοσφαίρου της Αγγλίας (PGMOL), μετά από ένα βίντεο, που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2020, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχνε τον διαιτητή να προσβάλλει τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 43χρονος κατηγορήθηκε από την FA τον Ιούνιο και μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή του επέβαλε πλέον αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων και υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο Κουτ είχε παραδεχτεί την κατηγορία.

«Υποστηρίχθηκε ότι, κατά παράβαση του Κανόνα E3.1 της FA, ο διαιτητής ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο ή/και χρησιμοποίησε υβριστικά ή/και προσβλητικά λόγια για τον Γιούργκεν Κλοπ σε ένα βίντεο που καταγράφηκε γύρω στον Ιούλιο του 2020 και εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο του 2024», ανακοίνωσε η FA και πρόσθεσε: «Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι πράξεις του συνιστούν «Επιβαρυμένη Παράβαση», η οποία ορίζεται στον Κανόνα E3.2 της FA, καθώς περιελάμβαναν αναφορά - ρητή ή σιωπηρή - στην εθνικότητα».

Η UEFA ανακοίνωσε επίσης ότι ο Κουτ αποκλείστηκε από οποιαδήποτε διαιτητική δραστηριότητα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Ο Ντέιβιντ Κουτ ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.