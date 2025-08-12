Φωτιά τώρα: Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα – Πύρινη κόλαση σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, μέτωπα σε Χίο, Πρέβεζα

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης η πυροσβεστική για μεγάλες φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Φωκίδα, Βόνιτσα, Άρτα, Πρέβεζα και Χίο με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Τα σημαντικότερα και πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή εντοπίζονται στην Ζάκυνθο, την Αχαΐα, αλλά και τη Χίο όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις πολλών οικισμών.Σύμφωνα δε με επίσημη ενημέρωση, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύεται ένα άτομο με ελαφρά εγκαύματα, ενώ διαψεύδονται οι πληροφορίες για σοβαρά τραυματία..

Εκκενώσεις δεκάδων οικισμών στην Αχαΐα και εγκαυματίας

Στο μεταξύ νωρίς το μεσημέρι ξέσπασε ακόμη ένα μέτωπο φωτιάς, στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά και κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή Πάτρας

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η Κωνσταντίνα Τσίχλα στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων του OPEN, οι φλόγες βρίσκονται στις αυλές επιχειρήσεων, ενώ έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί. Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) προς την Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή Πάτρας

Συνολικά το 112 έδωσε εντολή εκκένωσης για 11 οικισμούς. Πρόκειται για:

Μοιραίικα,

Παλαιά Περιστέρα

Χαϊκάλι

Άγιος Στέφανος

Θεριανό

Καμενίτσα

Αχαiκό

Διδαχέικα

Αλισσός

Λούσικα

Σπαλιαρέικα

Στο μέτωπο της φωτιάς, επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωσης της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής ένα άτομο, ηλικίας 41 ετών, έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με ελαφρά εγκαύματα σε μέτωπο και χέρι.

Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους. Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά.

Σημειώνεται πως έχουν ήδη καεί κιόσκια και δέντρα που βρίσκονται μέσα στο χωριό, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά Ζάκυνθος

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για αρκετή ώρα τα εναέρια μέσα δεν επιχειρούσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των πυκνών καπνών. Ωστόσο, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησαν και πάλι τις ρίψεις. Επίσης στο νησί μεταβαίνουν από την Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα..

Νωρίτερα, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Φωτιά στη Χίο και εκκενώσεις

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε και νέο μέτωπο φωτιάς στη Χίο, στην περιοχή Πισπιλούντα. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Ο δήμαρχος Χίου, μιλώντας στο OPEN, έκανε έκκληση για παραπάνω εναέρια μέσα στη Χίο. Όπως δήλωσε, η φωτιά εντοπίζεται σε τρία μέτωπα. Παράλληλα το 112 έστειλε SMS για εκκένωση 4 οικισμών.

Μάχη με τις φλόγες στη Βόνιτσα

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μάλιστα έκλεισε η παλαιά εθνική οδός, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένο οίκημα έξω από τη Βόνιτσα. Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά και στην περιοχή Στάμνα, με το 112 να εκδίδει εντολή εκκένωσης προς το Μεσολόγγι. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέτωπο στην Πρέβεζα

Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις και ένα ελικόπτερο. Το 112 μάλιστα έστειλε SMS για εκκένωση του Γυμνότοπου προς την Κερασώνα.

Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά Γυμνότοπος Δήμου Ζηρού

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Συναγερμός και στην Άρτα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης (12/8) για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Εκκένωση οικισμών στην Κεφαλλονιά

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεσηή της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάχη και στη Φωκίδα

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος. Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πού υπάρχουν ενεργά μέτωπα

Κλιμάκια της ΔΑΕΕ στα σημεία των πυρκαγιών

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

