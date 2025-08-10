Αυτό είναι το super deal του ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη: 2 εκατ. συνολικό κόστος, στο χέρι του το buy out!

Ο ΠΑΟΚ δούλεψε μεθοδικά την υπόθεση Γιακουμάκη, βάζει ελληνικό στοιχείο και… γκολ στο «9», κλείνοντας ένα deal στα μέτρα του. Το SDNA αποκαλύπτει τους αριθμούς που… έπεισαν τους Μεξικάνους.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μεθοδικά την κίνηση για την ενίσχυση στα φορ, φέρνοντας στην Τούμπα τον Γιώργο Γιακουμάκη!

Η υπόθεση Γιακουμάκη δεν προέκυψε ξαφνικά, με τον ΠΑΟΚ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ευρώπη και να επαναπατριστεί για λογαριασμό του Δικεφάλου του Βορρά.

Η διοίκηση διάβασε σωστά τη συγκυρία, γνωρίζοντας ότι η Κρουζ Αζούλ ήθελε να ελαφρύνει το μισθολογικό της βάρος, καθώς ο έμπειρος φορ είχε ετήσιες απολαβές κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία κλείστηκε στη βάση του δανεισμού για έναν χρόνο, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλλει 2 εκατ. ευρώ ως loan fee. Το ποσό αυτό, που είναι το συνολικό κόστος της κίνησης με τον Γιακουμάκη, δεν καταλήγει πρακτικά στα ταμεία των Μεξικανών, αλλά χρησιμοποιείται για να καλύψει μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.

Το σημείο της συμφωνίας που παρουσιάζει, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον, εντοπίζεται στην οψιόν αγοράς. Πέντε εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2026, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, χωρίς ρήτρες συμμετοχών ή γκολ και με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ. Αυτό δίνει στον Δικέφαλο την πολυτέλεια να αξιολογήσει την παρουσία του, γνωρίζοντας από τώρα το ποσό που απαιτείται για τη μόνιμη απόκτησή του.

Αγωνιστικά, η προσθήκη του Γιακουμάκη ενισχύει σημαντικά τη γραμμή κρούσης. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποκτά έναν φορ με ικανότητα να λειτουργεί τόσο ως κλασικός «πύργος» περιοχής όσο και ως επιθετικός που κινείται μακριά από αυτήν, με εμπειρίες από διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και αναμφίβολα αποτελεί κίνηση που τονίζει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα.

Επιπροσθέτως, η συμφωνία κλείνει με τους όρους που ήθελε ο ΠΑΟΚ, προσφέροντας άμεση ποιοτική αναβάθμιση αλλά και ένα συμβόλαιο που τους δίνει το πάνω χέρι!